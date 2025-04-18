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Міноборони повідомило, скільки людей підписали «контракт 18-24»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Міноборони повідомило, скільки людей підписали «контракт 18-24»
Приблизно півтори тисячі людей у віці 18-24 роки перебувають на фінальній стадії відбору
фото з відкритих джерел

За словами речника Міноборони, бійці отримали перші виплати та готуються до виконання бойових завдань

«Контракт 18-24», який передбачає виплату 1 млн грн добровольцям, підписали вже сотні людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

«Вже підписано сотні контрактів. Люди отримали перші виплати, склали присягу і, відповідно, готуються до виконання бойових завдань», – заявив він.

Представник оборонного відомства додав, що ще приблизно півтори тисячі людей перебувають на фінальній стадії відбору та незабаром приєднаються до Сил оборони.

 «До проєкту вже приєдналися 16 бойових бригад Збройних сил України, а також бригади Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Список розширюється, залучаються нові бригади, з'являються нові посади. Це дозволяє масштабувати проєкт», – підсумував Лазуткін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Вони діятимуть щонайменше до 6 серпня 2025 року.

Як стало відомо, у квітні цього року близько 350 тис. військовослужбовців могли б бути демобілізовані. Українських військовослужбовців, які беруть участь у боях проти Росії із 2022 року, поступово виводитимуть із фронту.

Раніше повідомлялося, що Міноборони планувало завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня 2024 року.

До слова, мобілізаційний резерв України на сьогодні становить 3,7 млн людей. А загальна кількість громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років – 11,1 млн.

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Теги: мобілізація Міноборони

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