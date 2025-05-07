Кабмін змінив алгоритм проходження військово-лікарської комісії

Міноборони зауважує, що ТЦК заборонено направляти людей з інвалідністю на комісію

Пройти ВЛК стане простіше

Кабінет міністрів ухвалив зміни в постанову № 560, які змінюють алгоритм проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Зазначається, що раніше електронні направлення генерувалися в застосунку «Резерв+», а потім накладався електронний підпис керівника ТЦК. У результаті ухвалених змін користувачі невдовзі матимуть можливість не очікувати накладення електронного підпису керівником ТЦК, якщо виявили бажання пройти ВЛК.

Крім цього, завдяки нововведенням посилено захист прав людей з інвалідністю під час взаємодії з ВЛК. Зокрема, ТЦК заборонено направляти людей з інвалідністю на комісію. Відтепер вони можуть пройти огляд винятково добровільно, якщо, наприклад, мають бажання проходити службу за контрактом.

Також змінами уточнено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку жінкам та чоловікам, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.

«Зміни, які внесені у постанови, важливі. Вони допоможуть оптимізувати та прискорити проходження ВЛК. Так люди зможуть заощадити свій час, а працівники ТЦК – зменшити кількість адміністративної роботи», – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, що у травні запрацювали нововведення для окремих категорій мобілізованих в Україні та з’явилися нові типи відстрочок у застосунку «Резерв+».

Зауважимо, що електронні направлення на ВЛК у «Резерв+» від березня стали доступні всім військовозобов’язаним та містять дату прибуття на медогляд. Військовозобов’язані зможуть вирушити до визначеного медзакладу у чітку дату та пройти огляд у конкретні терміни.