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Міноборони випустило оновлення для застосунку Резерв+

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Міноборони випустило оновлення для застосунку Резерв+
Нова версія «Резерв+» 1.6.0 вже доступна користувачам
фото з відкритих джерел

Як зазначає Катерина Черногоренко, для отримання відстрочки чоловіки активно використовують Резерв+

Міністерство оборони України запустило нову версію застосунку «Резерв+» з функцією push-сповіщень про зміну статусу віськовозобов’язаного. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерину Черногоренко.

Як повідомила Черногоренко, нова версія «Резерв+» 1.6.0 вже доступна користувачам.

«Резерв+ надсилатиме push-сповіщення, якщо вас подали в розшук чи зняли з нього. Щоб ви не дізнались про свій статус несподівано на блокпості чи на кордоні», – розповіла Чорногоренко.

Також заступниця міністра оборони України заявила, що у новій версії застосунку з’явилося кілька цінних функції.

Нагадаємо, мобілізація в Україні від початку 2025 року зазнала суттєвих змін завдяки осучасненню та цифровізації частини процесів. Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю LB розповіла про ключові реформи, які змінюють оборонну систему країни.

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Теги: Міноборони мобілізація застосунок

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