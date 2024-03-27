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Нардеп розповів, як триває розгляд правок до законопроекту про мобілізацію

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нардеп розповів, як триває розгляд правок до законопроекту про мобілізацію
Комітету Верховної ради з нацбезпеки лишилось переглянути близько 700 правок
фото з відкритих джерел

Нардеп не виключає, що законопроєкт буде винесено на голосування у Верховну Раду вже цього тижня

Комітет Верховної ради з нацбезпеки намагається якнайшвидше розглянути всі внесені правки до законопроекту про мобілізацію. Про це повідомив заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

«Ми робимо максимум зі свого боку, намагаємось якнайшвидше всі пройти. За сьогодні пройшли близько 800 чи 700 правок. Вже загалом пройшли 3500», – розповів він.

За словами депутата, комітету лишилось переглянути близько 700 правок. На його думку, їх зможуть розглянути за два дні цього тижня, після чого законопроект буде винесено на голосування у Верховну Раду.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

Зазначимо, Кабінет міністрів планує пов'язати можливість отримання бронювання від мобілізації із рівнем заробітної плати.

До слова, урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні розширює категорію заброньованих працівників. Також очікується перегляд підприємств та організацій, які можуть бронювати своїх співробітників. Також Комітет безпеки та оборони підтримав правку до законопроєкту про мобілізацію, яка виводить громади з населенням до 10 тис. з-під дії закону та покладає повноваження в таких громадах на РВА.

Як повідомлялося, законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня.

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Теги: Верховна Рада закон мобілізація Єгор Чернєв законопроєкт

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