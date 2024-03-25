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Воєнний експерт назвав найбільшу загрозу для укріплень на фронті

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Воєнний експерт назвав найбільшу загрозу для укріплень на фронті
Для укріплень ЗСУ на фронті найбільш небезпечними є російські керовані авіаційні бомби
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Сергій «Флеш» Бескрестнов: «Ворог зрозумів велику ефективність авіаційних бомб»

Найбільшу загрозу для укріплень ЗСУ на фронті становлять російські керовані авіаційні бомби (КАБ). Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов, більше відомий під псевдонімом Флеш.

«На жаль, вони навпаки все роблять гірше для нас. Наприклад, зробили більш стійку до РЕБу антену в КАБі, яку нам складніше придушити рази в три-чотири. Плюс зараз вони модифікують КАБи, використовуючи касетні боєприпаси, що раніше не так часто зустрічалося. Взагалі вони побачили велику ефективність авіаційних бомб у порівнянні з грошима, які вони коштують. І, на жаль, для наших укріплень це зараз – найбільша проблема», – наголосив він.

Бескрестнов додав, що окупанти вибудують «на всіх рівнях модель, як він може на нас впливати». За його словами, подальша війна матиме такий вигляд: «FPV-дрони розносять нашу піхоту, КАБи розносять наші укріплення, а «Ланцети» – техніку».

До слова, на початку березня росіяни використали нові авіаційні бомби під час обстрілу міста Мирноград у Донецькій області. Речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій повідомив, що це були покращені версії КАБів. За його словами, застосування цих бомб свідчить про новий етап розвитку російських керованих авіаційних бомб. Він пояснив, що, ймовірно, нові ворожі бомби є баражуючими.

Нагадаємо, Росія планує розпочати серійне виробництво нової плануючої бомби Drel уже цього року. Ці бомби здатні летіти самостійно, використовуючи плануючу траєкторію польоту, до мети на більшій відстані та вибухати над нею у «потрібний момент». Про створення нової авіабомби було вперше заявлено у 2016 році. Зазначається, що плануюча авіабомба «Дрель» призначена для ударів по бронетанковій техніці, наземних станціях радіолокації, пунктах управління енергетичних установок і зенітних ракетних комплексів. Вони нібито стійкі до перешкод та радіолокаційного виявлення, що ускладнює їхнє знищення.

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Теги: окупанти ЗСУ війна боєприпаси

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