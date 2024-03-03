Єдиний можливий шлях вирішення російської проблеми

«Найкращий спосіб вбити ворога бути натхненним гарячою ненавистю до нього та озброєним холодним розумом»

У боротьбі з ворогом важливо не лише долати страх, але й контролювати свою ненависть до нього. Пригадую одну з найемоційніших бійок у моєму житті. Бився з людиною, яку глибоко зневажав і ненавидів, давно прагнув цієї бійки. Але коли вона сталася не зумів опанувати своєї ненависті, вона просто залила мене. Я був сильнішим і краще підготовленим, але через емоційне перенапруження просто не міг сконцентруватися на тому, що роблю і що маю робити. То ж замість чіткої перемоги отримав вихлоп емоцій.

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Наше ставлення до Росії нині формується очікуваною, але всепоглинаючою ненавистю до неї. Маємо повне домінування емоцій над раціональним розрахунком. Так не можливо перемогти ворога, який суттєво переважає нас ресурсами. Ненависть має спонукати до боротьби, але не спрямовувати її.

Смерть Навального – важлива подія. Пишучи це жодним чином не знецінюю загибель тисячі українців. Навпаки хочу завадити загибелі інших. Наша ненависть до росіян не має закривати для нас можливостей, маємо скористатися новою ситуацію після цієї смерті. Вона глибоко шокувала Захід, там починають розуміти, що не буде ніякої «другой расіі», що єдина Росія, яка є і може бути – це Путін. Для нас це шанс пояснити, що хороших рускіх треба шукати саме серед не рускіх, і саме підтримка поневолених народів РФ єдино можливий шлях вирішення російської проблеми, яка набула глобального масштабу.

Ніхто крім нас не зможе пояснити цього світові. Бо ми вже найбільше постраждали від невирішеності цієї проблеми. Бо ми маємо шанс найглибше розуміти її. Але спершу маємо усвідомити це самі. А для цього опанувати емоції. Найкращий спосіб вбити ворога бути натхненним гарячою ненавистю до нього та озброєним холодним розумом.