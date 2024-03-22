Перший республіканець підписав петицію про допомогу Україні

Кен Бак – республіканець від штату Колорадо. Він став першим членом своєї партії, який підписав петицію на підтримку України

Петицію вже підписали 188 конгресменів. Загалом необхідні 218 голосів

Перший член Палати представників США від Республіканської партії Кен Бак підписав петицію, яка дозволить в обхід спікера Майка Джонсона винести голосування за законопроєкт про допомогу Україні. Про це повідомляє The Hill.

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Петицію вже підписали 188 конгресменів. Загалом необхідні 218 голосів.

Кен Бак – республіканець від штату Колорадо. Він став першим членом своєї партії, який підписав цю петицію.

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Свій підпис Бак поставив за день до того, як збирається піти з Конгресу. Хоч Бак іде з посади, його ім'я залишатиметься на петиції, доки не буде обраний його наступник. Якщо його наступник також підпише цю петицію, ім’я Бака буде видалено.

Демократи у Палаті представників стверджують, що в разі винесення на голосування законопроєкту, який передбачає допомогу Україні, він набере понад 300 голосів.

Нагадаємо, демократи в Палаті представників США ініціювали процедуру збору підписів, аби в обхід спікера Майка Джонсона винести на розгляд законопроєкт із фінансуванням потреб нацбезпеки, що містить допомогу Україні. Йдеться про петицію, яка є вкрай рідкісним процедурним інструментом.

Раніше повідомлялося, що Конгрес повернеться до питання допомоги Україні після того як американський уряд отримає фінансування.

Нагадаємо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.