Міноборони Великобританії попередило про підготовку Росією нових кібератак

Міністр оборони Великобританії Уоллес звинуватив Росію у підготовці провокацій

Російські операції здійснюються відразу в багатьох сферах. Так, можна очікувати, що військовий наступ Росії на Україну буде супроводжуватися кібератаками, заявив глава Міноборони Великобританії

Росія планує проведення кібератак, націлених на те, щоб скомпрометувати Захід і ускладнити ситуацію навколо України. Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, пише The Times.

«Я очікував би, що будь-який російський фізичний наступ буде супроводжуватися у кіберпросторі. Компромат також є частиною цього інструментарію», – підкреслив він.

Високопоставлене джерело в міністерстві оборони підтвердило газеті, що Лондон очікує, що Москва проведе «величезну кількість кібератак», щоб «збити Захід із пантелику», коли десятки тисяч солдатів і танків вторгнуться на Україну.

Інші західні країни також готуються до того, що Росія буде поширювати дезінформацію, наповнювати соціальні мережі фейковими новинами і використовувати ботів, щоб розділити Захід, пише The Times.

До слова, Польща підвищила рівень терористичної загрози через кібератаку на Україну.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії». Також хакери атакували сайт Нацбанку.

На стартовій сторінці Міносвіти і МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

СБУ разом з Держкомзв’язку заявили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося. Міністерство цифрової трансформації оприлюднило офіційну заяву у зв’язку з хакерською атакою на урядові сайти.

За інформацією Центру інформаційної безпеки, за кібератакою проти України стоїть Росія. А версію про причетність до атак Польщі спростовує те, що польський текст писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.

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