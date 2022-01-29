Росія вчергове розширила список посадовців ЄС, яким заборонено в'їзд до країни

Заборона відбулася на тлі загрози військового загострення між РФ та Україною

Росія розширила список посадовців ЄС, яким заборонений в'їзд до країни через загострення напруженості навколо України. Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Керуючись принципом взаємності і паритету, російська сторона вирішила розширити список представників країн-членів і установ ЄС, яким заборонений в'їзд до Росії», – йдеться у повідомленні російського МЗС.

Країна внесла до «чоного списку» керівників деяких європейських приватних військових компаній, деяких співробітників спецслужб, законодавців ЄС та інших посадових осіб, які, ібито, «несуть особисту відповідальність за просування антиросійської політики», йдеться в заяві на сайті російського дипломатичного відомства.

В свою чергу ЄС засудив нові санкції з боку Росії.

«Європейський Союз висловлює жаль з приводу рішення російської влади заборонити в'їзд до Росії невідомій кількості представників країн-членів ЄС та інституцій», – наголосив представник ЄС, додавши, що це рішення не має жодного юридичного обґрунтування та прозорості, і воно знайде відповідну відповідь.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз визнає Росію стороною збройного конфлікту на сході України.

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