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Україна призупиняє оформлення та видачу паспортних документів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна призупиняє оформлення та видачу паспортних документів
Призупинення надання послуг пов'язане з плановими технічними роботами
фото з відкритих джерел

Сервіс буде недоступний впродовж трьох днів

Оформлення та видача паспортних документів будуть тимчасово недоступні. Про це повідомила пресслужба державного підприємства «Документ.

Причиною призупинення роботи сервісу є планові технічні роботи, під час яких потрібно перевірити обладнання Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР).

Україна призупиняє оформлення та видачу паспортних документів фото 1
фото: pasport.org.ua/ДП «Документ

Як зазначається, процес триватиме кілька днів – з 16:00 13 грудня до 16 грудня 2024 року. Про відновлення надання послуг буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, «Укрпошта» запустила послугу доставки закордонних паспортів у 134 країни за фіксовану плату – $6 плюс 10 грн ПДВ. Раніше така послуга коштувала понад $100.

До слова, в Україні змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах Державного підприємства «Документ».

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Теги: паспорт послуги українці документи

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