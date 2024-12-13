Україна призупиняє оформлення та видачу паспортних документів
Сервіс буде недоступний впродовж трьох днів
Оформлення та видача паспортних документів будуть тимчасово недоступні. Про це повідомила пресслужба державного підприємства «Документ.
Причиною призупинення роботи сервісу є планові технічні роботи, під час яких потрібно перевірити обладнання Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР).
Як зазначається, процес триватиме кілька днів – з 16:00 13 грудня до 16 грудня 2024 року. Про відновлення надання послуг буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, «Укрпошта» запустила послугу доставки закордонних паспортів у 134 країни за фіксовану плату – $6 плюс 10 грн ПДВ. Раніше така послуга коштувала понад $100.
До слова, в Україні змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах Державного підприємства «Документ».
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