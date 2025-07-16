Мішенню стала енергетика. Зеленський розповів деталі нічної атаки

За словами президента, внаслідок атаки сталися масштабні відключення світла у Кривому Розі

Росіяни вночі знову атакували Україну. Під основним ударом перебували Вінниччина, Дніпровщина, Харківщина та Одещина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами українського лідера, однією з цілей окупантів стала енергетична інфраструктура. «Зараз максимально стараються все відновити в Кривому Розі, електропостачання буде повернено протягом сьогоднішнього дня. На жаль, поранено 15 людей, серед них одна дитина. Всім надається необхідна медична допомога», – розповів він.

Як зазначив Зеленський, Росія не змінює свою стратегію, тому для ефективної протидії цьому терору нам потрібне системне посилення захисту. «Більше ППО, більше перехоплювачів, більше рішучості, щоб Росія відчувала нашу відповідь», – додав глава України.

Зеленський наголосив, що протиповітряна оборона збила близько 200 безпілотників, ще понад 140 не досягли своїх цілей.

Нагадаємо, уночі російські терористи спрямували на Вінниччину 28 дронів-камікадзе. На цей час відомо про вісьмох постраждалих.

Як повідомлялося, упродовж доби окупанти завдали 411 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Також російські безпілотники у ніч на 16 липня атакували Черкаську область. Уламки збитих «Шахедів» спричинили пожежі та руйнування.

До слова, російські загарбники атакували медичний заклад у Шосткинській громаді. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.