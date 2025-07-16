Окупанти атакували Черкащину: постраждали десятки будинків

Вибухові хвилі та уламки дронів спричинили пошкодження у кількох селах Уманського району

Російські безпілотники у ніч на 16 липня атакували Черкаську область. Уламки збитих «Шахедів» спричинили пожежі та руйнування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

«І ця ніч на Черкащині минула з повітряними тривогами. По ворожих цілях працювали сили ППО. У межах нашої території загалом знешкоджено 14 російських БпЛА», – каже він.

Вибухові хвилі та уламки дронів спричинили пошкодження у кількох селах Уманського району фото: Telegram/Ігор Табурець

Унаслідок атаки обійшлося без загиблих та постраждалих. Однак вибухові хвилі та уламки дронів спричинили пошкодження у кількох селах Уманського району: постраждали близько десятка приватних будинків, лінії електропередач, а також майно одного з фермерських господарств.

Крім того, зафіксовані незначні займання на пшеничних полях, які оперативно ліквідували рятувальники. У Звенигородському районі через падіння уламків горів очерет. Загоряння також вдалося загасити. Обстеження територій триває.

Внаслідок атаки сталися займання на пшеничних полях фото: Telegram/Ігор Табурець

Нагадаємо, уночі російські терористи спрямували на Вінниччину 28 дронів-камікадзе. Станом на 6:40 було відомо про сімох постраждалих, п'ятеро з них з опіками: двоє важких, троє з опіками середнього ступеня.

Як повідомлялося, упродовж доби окупанти завдали 411 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.

До слова, російські загарбники атакували медичний заклад у Шосткинській громаді. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.