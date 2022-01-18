МВС роз’яснив, чому Порошенка внесли до бази розшуку

Після того, як Петро Порошенко прийшов 17 січня у суд, його зняли з розшуку

Петра Порошенка оголосили в розшук ще у грудні

Міністерство внутрішніх справ роз’яснило появу п’ятого президента Петра Порошенка в інформаційно-пошуковій системі розшукуваних осіб. Як повідомили у пресслужбі МВС, Порошенка було оголошено у розшук на запит Державного бюро розслідувань.

«Відповідна інформація 14 січня була розміщена в інформаційно-пошуковій системі на виконання ухвали суду і постанови слідчих Державного бюро розслідувань...17 січня, вона була видалена», – йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що підставою для внесення відомостей про Порошенка до інформаційно-розшукової системи МВС стала ухвала Печерського районного суду від 24 грудня 2021 року про затримання підозрюваного та постанову ДБР про оголошення Порошенка у розшук.

Тепер інформація про розшук Порошенка знята з сайту МВС, фото: wanted.mvs.gov.ua

«Станом на 18:00 17 січня від ініціатора не надходило звернень щодо відміни оголошення особи у розшук, як це передбачено чинним законодавством. Утім, зважаючи на те, що Петро Порошенко прибув на засідання Печерського районного суду м. Києва, інформація про його розшук видалена», – додали до МВС.

17 січня стало відомо, що народний депутат і п'ятий президент Петро Порошенко перебував у базі внутрішньодержавного розшуку. Як тільки ця інформація розійшлась у ЗМІ, його звідти терміново видалили.

Як відомо, напередодні Печерський суд Києва не зміг обрати запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку. Оголошення рішення суду перенесли на 19 січня.

Раніше слідчому судді Олексію Соколову, який має ухвалити рішення щодо запобіжного заходу для п'ятого президента Петра Порошенка, стало зле. Додамо, що ввечері до Печерського суду стягнули десятки екіпірованих силовиків.

Нагадаємо, що прокуратура просить мільярд гривень за Порошенка.

Зазначимо, Порошенко перед обранням запобіжного заходу заговорив про об’єднання політсил. Також Порошенко емоційно звернувся до українців та розповів про «червоні лінії».

У понеділок о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стояли з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергували силовики.

Читайте також матеріали «Главкома»: