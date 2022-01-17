Літак із Порошенком приземлився в «Жулянах» (онлайн-трансляція)

Експрезидент повернувся на батьківщину з Польщі лоукостером WizzAir

Біля столичного аеропорту «Жуляни» лідера «Європейської солідарності» чекають сотні прихильників

Вранці 17 січня експрезидент Петро Порошенко прилетів рейсовим літаком із Варшави до київського аеропорту «Жуляни». Про це повідомляє «Главком».

Рейс W61567 авіакомпанії WizzAir вилетів з варшавського аеропорту імені Шопена о 6:40 за місцевим часом (7:40 за Києвом) і приземлився в столиці України о 9:03.

Біля «Жулян» зібралися кілька сотень прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стоять з прапорами біля входу до терміналу.

Також біля аеропорту чергують силовики.

Після приземлення представники ДБР спробували вручити підозру Порошенку прямо на паспортному контролі.

«Вимагаю пояснити дії прикордонників щодо мого недопуску на територію України. Це – порушення закону!», – сказав Порошенко.

Дивіться також виступ експрезидента зі сцени біля аеропорту (фото, відео).

Раніше сьогодні вранці Порошенко пройшов контроль в аеропорту Варшави (фото). Перед відльотом Порошенко опублікував відео.

Також Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну 17 січня. Повне відео пресконференції можна подивитися тут.

Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.