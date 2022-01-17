До Печерського суду стягнули десятки екіпірованих силовиків (фото, відео)

Суддя вже понад годину перебуває у нарадчій кімнаті

Доки суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов пішов до нарадчої кімнати, щоб обрати запобіжний захід п’ятому президенту і лідеру опозиції Петру Порошенку, до будівлі суду почали стягувати добре екіпірованих силовиків. Про це повідомляють народні депутати фракції «Європейська солідарність».

«Такі маневри ми бачили під печерським судилищем, коли Янукович затримував Юлію Тимошенко і Юрія Луценка», – заявила народна обраниця Ірина Геращенко.

Депутат Олексій Гончаренко переконаний, що з огляду на поведінку правоохоронців Банкова вже прийняла рішення про арешт Порошенка.

«Що тут додати? Ось так влада ставиться до закону. Їй невіть байдуже, яким буде вирок: таке враження, що навіть при перемозі в суді Порошенка спробують запхати за ґрати, а людей розігнати. За будь-яку ціну – та просто тому, що хочеться», – зауважив нардеп фракції «Європейська солідарність».

Він запевнив, що сьогодні Зеленський може реалізувати свою мрію та водночас запустити власний політичний крах.

Як відомо, у ці години у Печерському суді триває засідання, де мають обрати запобіжний захід Петру Порошенку. Нагадаємо, що прокуратура просить мільярд гривень за Порошенка. Наразі суддя пішов до нарадчої кімнати, після чого має бути оголошено запобіжний захід Порошенку.

До слова, Порошенку хотіли призначити безкоштовного адвоката. ДБР заперечує.

Крім того, з'ясувалося, що СБУ оголосила Порошенка у розшук ще у грудні.

Зазначимо, Порошенко перед обранням запобіжного заходу заговорив про об’єднання політсил. Також Порошенко емоційно звернувся до українців та розповів про «червоні лінії».

Як відомо, близько 11:00 Порошенко прибув на суд для обрання запобіжного заходу. Під будівлею суду зібралися сотні прихильників Порошенка та вишукувалась Нацгвардія (фото).

Як повідомлялося, представники Державного бюро розслідувань намагалися вручити колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

Натомість ДБР переконує, що лідера «Євросолідарності» не збиралися затримувати, а слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик до суду на сьогодні.

Згодом експрезидент пройшов паспортний контроль та виступив перед прихильниками. Дивіться виступ експрезидента зі сцени біля аеропорту (фото, відео).

Він, зокрема, звернувся до Зеленського фразою з культового фільму (відео).

Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стояли з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергували силовики.

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