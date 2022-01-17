Порошенко перед обранням запобіжного заходу заговорив про об’єднання політсил

П’ятий президент наголосив, що Росія веде гібридну агресію зовні і зсередини нашої держави

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» оголосив про початок об’єднання демократичних сил. Про це він заявив на багатотисячному мітингу біля Печерського суду.

«Ми на сьогоднішній день починаємо процес об’єднання всіх демократичних опозиційних сил. Це як системне розпізнавання «свій-чужий» в армії. Хто об’єднався, хто йде проти Путіна, проти злочинців у «зеленій владі», «кротів», які здають операцію «Вагнера», які нищать українських розвідників, які знущаються над українськими військовими, не піднімаючи їм зарплату. Негідників ,які переслідують опозицію, розповсюджують систему вибіркового правосуддя, руйнують систему верховенства права, демократію, ведуть наступ на вільних журналістів, зупиняють наш рух в Європу», – сказав Порошенко.

«Звільнення двох третин окупованого Донбасу – це на їхню думку державна зрада. Створення армії – це на їхню думку державна зрада. Створення фундаменту української держави включно із законодавством про українську мову, декомунізацію, побудову державної інфраструктури – це вони вважають державною зрадою, бо вони нероби. Створення світової коаліції на підтримку України, притягнення країни-агресора до міжнародної судової відповідальності включно з міжнародним кримінальним судом ООН – це вони вважають державнлю зрадою», – обурився Порошенко.

П’ятий президент наголосив, що Росія веде гібридну агресію зовні і зсередини нашої держави.

Також Порошенко звернувся до українців: Ви казали, що країні потрібен порох? Все, у вас Порох є.

Як відомо, Порошенко прибув на суд для обрання запобіжного заходу (трансляція). Під будівлею суду зібралися сотні прихильників Порошенка та вишукувалась Нацгвардія (фото).

Як повідомлялося, представники Державного бюро розслідувань намагалися вручити колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

«Вимагаю пояснити дії прикордонників щодо мого недопуску на територію України. Це – порушення закону!», – сказав Порошенко.

Натомість ДБР переконує, що лідера «Євросолідарності» не збиралися затримувати, а слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик до суду на сьогодні.

Згодом експрезидент пройшов паспортний контроль та виступив перед прихильниками. Дивіться виступ експрезидента зі сцени біля аеропорту (фото, відео).

Він, зокрема, звернувся до Зеленського фразою з культового фільму (відео).

Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стояли з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергували силовики.

Перед відльотом з Варшави Порошенко опублікував відео. Також Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну. Повне відео пресконференції можна подивитися тут.

Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

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