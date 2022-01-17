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    Повернення Порошенка. Що зараз відбувається в столичному аеропорту «Жуляни»

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    Експрезидент з дружиною вилетіли&nbsp;з варшавського аеропорту імені Шопена - Повернення Порошенка. Що зараз відбувається в столичному аеропорту «Жуляни»
    Експрезидент з дружиною вилетіли з варшавського аеропорту імені Шопена
    фото: glavcom.ua

    Біля «Жулян» зібралися кілька десятків прихильників Порошенка та силовики

    Вранці 17 січня експрезидент України Петро Порошенко прилітає рейсовим літаком із Варшави до київського аеропорту «Жуляни». Рейс W6 1567 авіакомпанії WizzAir вилетів з варшавського аеропорту імені Шопена о 6:40 за місцевим часом (це 7:40 за Києвом) і приземлиться в столиці України о 9:10.

    Як інформує паблік «Київ оперативний», зараз біля «Жулян» зібралися кілька десятків прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стоять з прапорами біля входу до терміналу.

    Також біля аеропорту чергують силовики.

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    Повернення Порошенка. Що зараз відбувається в столичному аеропорту «Жуляни»
    Повернення Порошенка. Що зараз відбувається в столичному аеропорту «Жуляни»
    фото: «Київ оперативний»

    Раніше сьогодні вранці Порошенко пройшов контроль в аеропорту Варшави (фото). Перед відльотом Порошенко опублікував відео.

    Також Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну 17 січня. Повне відео пресконференції можна подивитися тут.

    Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

    ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

    Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

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    Теги: Петро Порошенко акція політика аеропорт
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    Повернення Порошенка. Що зараз відбувається в столичному аеропорту «Жуляни»