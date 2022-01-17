СБУ оголосила Порошенка у розшук: фотофакт

Порошенка було оголошено в розшук ще у грудні

П'ятий президент України Петро Порошенко потрапив до бази розшуку МВС. При цьому у розшук Порошенка подали за ініціативи СБУ ще напередодні нового року.

На сайті МВС оприлюднено анкету, де було вказано, що Порошенко нібито зник ще 24 грудня 2021 року. Як відомо, лідер «Європейської солідарності» останні кілька тижнів провів у Варшаві та Брюсселі у діловій поїздці.

Графіка МВС

У ці години у Печерському суді триває засідання, де мають обрати запобіжний захід Петру Порошенку. Нагадаємо, що прокуратура просить мільярд гривень за Порошенка.

До слова, Порошенку хотіли призначити безкоштовного адвоката. ДБР заперечує.

Зазначимо, Порошенко перед обранням запобіжного заходу заговорив про об’єднання політсил. Також Порошенко емоційно звернувся до українців та розповів про «червоні лінії».

Як відомо, близько 11:00 Порошенко прибув на суд для обрання запобіжного заходу. Під будівлею суду зібралися сотні прихильників Порошенка та вишукувалась Нацгвардія (фото).

Як повідомлялося, представники Державного бюро розслідувань намагалися вручити колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

Натомість ДБР переконує, що лідера «Євросолідарності» не збиралися затримувати, а слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик до суду на сьогодні.

Згодом експрезидент пройшов паспортний контроль та виступив перед прихильниками. Дивіться виступ експрезидента зі сцени біля аеропорту (фото, відео).

Він, зокрема, звернувся до Зеленського фразою з культового фільму (відео).

Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стояли з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергували силовики.

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