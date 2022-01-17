Веніславський розповів, чи отримає Порошенко вирок

Петру Порошенку обирають запобіжний захід у Печерському суді у справі про держзраду

Все достатньо очевидно – представник президента в Конституційному суді

Порошенку таки може загрожувати обвинувальний вирок. Про це розповів депутат від «Слуги народу» і представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський в ефірі «24 каналу».

Він наголосив, що особисто прочитав матеріали справи, у якій звинувачують Порошенка.

Веніславський переконаний, що увесь текст підозри є абсолютно обґрунтованим та логічно побудованим.

«Я, як фахівець у галузі права, прочитавши текст підозри, вважаю, що якщо підозра, про яку повідомили Порошенку, містить ті докази, які дозволили саме таким чином її сформулювати, то, звичайно, судові перспективи і винесення обвинувального вироку судом достатньо для мене очевидні», – сказав Федір Веніславський.

Крім того, на його думку, говорити про те, що Петро Порошенко потрапив під політичне переслідування опозиції – немає підстав. Мовляв, у політичну площину цю справу намагається перенести сам п'ятий президент та його політична сила.

Тим часом слідчому судді Олексію Соколову, який має ухвалити рішення щодо запобіжного заходу для п'ятого президента Петра Порошенка, стало зле.

Додамо, що ввечері до Печерського суду стягнули десятки екіпірованих силовиків.

Нагадаємо, що прокуратура просить мільярд гривень за Порошенка. Наразі суддя пішов до нарадчої кімнати, після чого має бути оголошено запобіжний захід Порошенку.

До слова, Порошенку хотіли призначити безкоштовного адвоката. ДБР заперечує.

Крім того, з'ясувалося, що СБУ оголосила Порошенка у розшук ще у грудні.

Зазначимо, Порошенко перед обранням запобіжного заходу заговорив про об’єднання політсил. Також Порошенко емоційно звернувся до українців та розповів про «червоні лінії».

Як відомо, близько 11:00 Порошенко прибув на суд для обрання запобіжного заходу. Під будівлею суду зібралися сотні прихильників Порошенка та вишукувалась Нацгвардія (фото).

Як повідомлялося, представники Державного бюро розслідувань намагалися вручити колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

Натомість ДБР переконує, що лідера «Євросолідарності» не збиралися затримувати, а слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик до суду на сьогодні.

Згодом експрезидент пройшов паспортний контроль та виступив перед прихильниками. Дивіться виступ експрезидента зі сцени біля аеропорту (фото, відео).

Він, зокрема, звернувся до Зеленського фразою з культового фільму (відео).

Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стояли з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергували силовики.

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