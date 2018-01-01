На батьківщині Гройсмана б'ють на сполох: борги вінницьких споживачів за газ стрімко зростають

Бюджетні установи сильно заборгували компанії «Вінницягаз Збут»

У бюджетних установ Вінницької області втричі збільшилась заборгованість за газ. Крім цього, у січні на 15% зросли борги населення перед ТОВ «Вінницягаз Збут». По це повідомляє прес-служба компанії. Станом на 1 лютого 2018 року борг бюджетних установ у Вінницької області збільшився майже до 4,8 млн грн. Це втричі більше, порівнюючи з



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Бюджетні установи сильно заборгували компанії «Вінницягаз Збут»

У бюджетних установ Вінницької області втричі збільшилась заборгованість за газ. Крім цього, у січні на 15% зросли борги населення перед ТОВ «Вінницягаз Збут». По це повідомляє прес-служба компанії.

Станом на 1 лютого 2018 року борг бюджетних установ у Вінницької області збільшився майже до 4,8 млн грн. Це втричі більше, порівнюючи з показниками попереднього місяця.

«Така тенденція спровокована тимчасовою відсутністю державного фінансування. До того ж бюджетні установи проводять закупівлі газу дотримуючись процедури державних закупівель, тому остаточний розрахунок відбувається на підставі укладених за результатами закупівель актів», - розповів директор «Вінницягаз Збут» Василь Сопільник.

Разом із бюджетними установами наростили борги в січні побутові споживачі газу. На початок лютого населення заборгувало перед «Вінницягаз Збутом» 350 млн грн, що на 15% більше, ніж в грудні 2017 року. Майже 30 тис. клієнтів заборгували за газ більше 2 тис. грн , а ще у 80 тис. клієнтів сума боргу становить від 200 до 700 грн.

У зв'язку із зростанням неплатежів в січні 2018 року «Вінницягаз Збут» попередив про припинення газопостачання майже 11 тис. боржникам, загальна сума боргу яких становить майже 20 млн грн. Найбільша кількість боржників нараховується в Калинівському, Козятинському, Хмільницькому, Гайсинському районах та у Вінниці.

В той же час, споживачі газу в промисловому секторі регіону на 100% розрахувались із «Вінницягаз Збут».