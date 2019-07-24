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    Політика

    На окрузі Литвина опрацювали 100% протоколів: переміг журналіст від «Слуги народу»

    • Розсилка
    На окрузі Литвина опрацювали 100% протоколів: переміг журналіст від «Слуги народу»

    Протоколи опрацьовували більше двох діб

    Журналіст телеканалу «Еспресо» Дмитро Костюк впевнено переміг на 65-му окрузі в Новоград-Волинському на Житомирщині. За нього проголосували 26 943 (35,6%) виборців.

    За нардепа Володимира Литвина – 19 472 (25,73%). Нагадаємо, Литвин вже двічі обирався до Ради саме по цьому округу.

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