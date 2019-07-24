На окрузі Литвина опрацювали 100% протоколів: переміг журналіст від «Слуги народу»



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Протоколи опрацьовували більше двох діб

Журналіст телеканалу «Еспресо» Дмитро Костюк впевнено переміг на 65-му окрузі в Новоград-Волинському на Житомирщині. За нього проголосували 26 943 (35,6%) виборців.

За нардепа Володимира Литвина – 19 472 (25,73%). Нагадаємо, Литвин вже двічі обирався до Ради саме по цьому округу.

Результати голосування в 65-му окрузі

В цьому окрузі за президентську партію проголосували 47,26% виборців