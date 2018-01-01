Нардеп Білецький побачив, як «законом про деокупацію» Україна оголосила Росії війну

У законі про деокупацію Білецький бачить багато недопрацювань.

Якщо виходити із ухваленого закону про деокупацію Донбасу, після визнання Росії окупантом стан в Україні формально має називатися війною. На це звернув увагу лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький у інтерв’ю «Главкому». Політик зазначає, що не голосував за цей закон, тому що бачить у ньому багато



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Фото: Станіслав Груздєв Андрій Білецький

У законі про деокупацію Білецький бачить багато недопрацювань.

Якщо виходити із ухваленого закону про деокупацію Донбасу, після визнання Росії окупантом стан в Україні формально має називатися війною. На це звернув увагу лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький у інтерв’ю «Главкому».

Політик зазначає, що не голосував за цей закон, тому що бачить у ньому багато недопрацювань.

«На Донбасі, на відміну від Криму, справді війна. А якщо так, то виникає питання про подальші кроки. А дорожньої карти в цьому документі немає. Тобто немає заборони на торгівлю із офіційно визнаними окупованими територіями, немає визнання пособників і колаборантів терористів. У цьому законі не йдеться про те, що адміністрації на окупованих територіях визнаються окупаційними російськими адміністраціями», — пояснює Білецький.

На його думку, цей закон ухвалили, аби створити димову завісу для ухвалення закону про приватизацію.

««Приватизаційний» закон узагалі зник з повістки дня. Бо всі ж у день обговорювали закон про реінтеграцію Донбасу, де корисним для України є тільки одна річ – він ставить з голови на ноги питання командування в АТО. Він передає формальне управління АТО від Служби безпеки України до військових. Так, Росія – агресор, окупант і тепер не Служба безпеки, а Збройні сили командують операціями на сході України. Але ми не вирішили купу питань, які б мали слідувати за цим законопроектом. Мені значно чесніше було не голосувати за нього, ніж влаштовувати піар, — пояснює Білецький.

«Це називається проголосувати за обгортку. Як Парубій оголосив цей закон? «Голосуємо за визнання Росії окупантом». Проголосували. Але у мене декілька запитань. До голосування за цей закон було все окей, Росія згідно із рішеннями ООН хіба не називалася окупантом? А у нас, виходить, офіційно до цього часу Росію ніхто не визнавав окупантом, а тепер у всіх відкрилися очі. Хоча, звичайно, це позитивно: нарешті ми самі чітко визначили, що Росія є оккупантом», — резюмує політик.