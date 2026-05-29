Україна готує заміну послів у низці країн

Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у дипломатичному корпусі

Україна розпочала підготовку до великих кадрових ротацій у дипломатичному корпусі. Президент Володимир Зеленський доручив оновити склад дипломатичних представництв за кордоном, щоб надати взаємодії з партнерами нової динаміки. Про це під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує «Главком».

«Ми готуємо нараду послів влітку, є доручення президента внести кандидатури для заповнення вакантних посад послів, а також заміни послів в низці держав, аби отримати нову динаміку і змінювати парадигму відносно з цими країнами», – сказав Сибіга.

За словами очільника закордонного відомства, кадрові зміни торкнуться керівників українських представництв у багатьох країнах. Головна мета цих кроків – переформатувати роботу на зовнішньополітичному полі.

Міністр підкреслив, що добір гідних кандидатів є непростим процесом, оскільки «найбільший виклик завжди – це кадровий».

Варто зауважити, що заплановані ротації в дипломатичному секторі стали результатом ширших урядових консультацій. Раніше, 18 травня, президент Володимир Зеленський провів спеціальну робочу нараду за участю урядовців та народних депутатів, яка була повністю присвячена врегулюванню нагальних кадрових питань у державних інституціях України.

«Главком» писав, що посли країн Європейського Союзу відкинули ультиматуми та погрози Міністерства закордонних справ Росії про нові масовані удари по Києву. Дипломатичні місії навідріз відмовилися евакуйовуватися зі столиці й заявили, що продовжують роботу у штатному режимі.

Реакція європейського дипломатичного корпусу з'явилася одразу після того, як речниця російського закордонного відомства Марія Захарова та міністр Сергій Лавров оголосили про початок «системних ударів» по Києву й цинічно закликали іноземних дипломатів терміново залишити українську столицю, апелюючи до Женевських конвенцій.