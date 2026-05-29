Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський змінив склад Ставки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський змінив склад Ставки
Востаннє президент оновлював склад Ставки у січні цього року
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

До Ставки було уведено міністра фінансів та голову парламентського комітету з нацбезпеки

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача, увівши до нього двох нових посадовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ глави держави №445/2026.

Згідно з указом президента, до Ставки було уведено міністра фінансів Сергія Марченка, а також голову комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича.

Зеленський змінив склад Ставки фото 1

Востаннє Зеленський вносив зміни до складу Ставки верховного головнокомандувача у січні цього року. Зі складу Ставки було виведено колишнього голову Служби безпеки Василя Малюка. Водночас президент затвердив нових членів Ставки. До її складу увійшли міністр оборони Михайло Федоров та перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що провів тривалу й детальну нараду за участю урядовців та народних депутатів, під час якої обговорили кадрові питання, що потребують невідкладних рішень.

До слова, Україна отримала інформацію від розвідок про підготовку Росії до нового масованого удару. Президент України Володимир Зеленський попередив громадян про небезпеку.

Читайте також:

Теги: Сергій Марченко Мінфін кадрові зміни Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський вперше зустрівся з прем’єром Грузії Іраклі Кобахідзе
Зеленський провів першу зустріч із підсанкційним прем’єром Грузії
4 травня, 19:39
Зустріч Зеленського з королем Бахрейну, удари по Україні. Головне за 5 травня 2026
Зустріч Зеленського з королем Бахрейну, удари по Україні. Головне за 5 травня 2026
5 травня, 21:22
Зеленський та Свириденко мали зустріч
Зеленський анонсував кадрові зміни в Кабміні
6 травня, 16:19
Зеленський зробив заяву про перемир'я РФ
Зеленський з іронією відреагував на плани іноземних делегацій відвідати Москву 9 травня
7 травня, 19:29
Нові санкції проти РФ, суд почав обирати запобіжний захід Єрмаку. Головне за 12 травня 2026
Нові санкції проти РФ, суд почав обирати запобіжний захід Єрмаку. Головне за 12 травня 2026
12 травня, 21:56
Зеленський вніс зміни до указу №412/2026
Зеленський готує призначення військового на посаду голови РДА Дніпропетровщини
20 травня, 00:27
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про готовність України рухатися вперед із Грузією
Київ заговорив про новий етап у відносинах із Грузією
11 травня, 14:50
Президент зробив заяву про фронтову активність
Зеленський заявив про зміни на фронті на користь України
19 травня, 19:04
Звернення до американського лідера з’явилося на тлі погроз Москви здійснити масований обстріл Києва
Зеленський надіслав Трампу тривожного листа через брак ракет для ППО
27 травня, 16:34

Політика

Зеленський змінив склад Ставки
Зеленський змінив склад Ставки
Україна готує заміну послів у низці країн
Україна готує заміну послів у низці країн
Зеленський поінформував канцлера Австрії про підготовку РФ до масованого удару
Зеленський поінформував канцлера Австрії про підготовку РФ до масованого удару
Свириденко відзвітувала про виконання планів стійкості в регіонах
Свириденко відзвітувала про виконання планів стійкості в регіонах
Кабмін схвалив новий Митний кодекс
Кабмін схвалив новий Митний кодекс
Зеленський повідомив, чи відповіли США на лист про брак ракет для ППО
Зеленський повідомив, чи відповіли США на лист про брак ракет для ППО

Новини

Фіцо після падіння російського дрона в Румунії закликав ЄС негайно розпочати діалог з Москвою
Сьогодні, 17:01
Розвідка назвала ключові цілі Сил оборони для ударів по Росії
Сьогодні, 16:24
Тиск Росії посилюється. Держприкордонслужба оцінила загрозу з Білорусі
Сьогодні, 15:47
Російський опозиціонер розповів про хитрощі, якими Кремль заганяє людей на фронт
Сьогодні, 08:19
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 29 травня 2026 року
Сьогодні, 06:00
США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Вчора, 21:53

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua