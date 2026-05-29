Востаннє президент оновлював склад Ставки у січні цього року

До Ставки було уведено міністра фінансів та голову парламентського комітету з нацбезпеки

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача, увівши до нього двох нових посадовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ глави держави №445/2026.

Згідно з указом президента, до Ставки було уведено міністра фінансів Сергія Марченка, а також голову комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича.

Востаннє Зеленський вносив зміни до складу Ставки верховного головнокомандувача у січні цього року. Зі складу Ставки було виведено колишнього голову Служби безпеки Василя Малюка. Водночас президент затвердив нових членів Ставки. До її складу увійшли міністр оборони Михайло Федоров та перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що провів тривалу й детальну нараду за участю урядовців та народних депутатів, під час якої обговорили кадрові питання, що потребують невідкладних рішень.

До слова, Україна отримала інформацію від розвідок про підготовку Росії до нового масованого удару. Президент України Володимир Зеленський попередив громадян про небезпеку.