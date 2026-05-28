Кабмін схвалив новий Митний кодекс

За словами Свириденко, більшість положень нового Митного кодексу будуть зрозумілими як для бізнесу, так і для митників

Кабінет міністрів погодив проєкт нового Митного кодексу, який імплементує європейське митне законодавство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

«Уряд схвалив проєкт нового Митного кодексу європейського зразка. Це один із ключових кроків для вступу України до ЄС та виконання наших зобов’язань у межах переговорного процесу щодо членства», – йдеться в повідомленні.

Свириденко нагадала, що нове митне законодавство України повністю узгоджено з Митним кодексом ЄС та запроваджує єдині з Євросоюзом митні правила: нові підходи до митних процедур, авторизацій, гарантій, декларування та звільнення від мита.

Як зазначила урядовиця, для українського бізнесу впровадження нового Митного кодексу означатиме більш зрозумілі та передбачувані правила, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики та нові можливості для торгівлі з державами-членами ЄС.

«Водночас для бізнесу та громадян зберігається безперервність процесів: чинні авторизації продовжать діяти, а система «єдиного вікна» працюватиме у звичному режимі», – додала вона.

Нагадаємо, 10 квітня 2026 року Кабінет міністрів України призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби. Його кандидатура була відібрана за результатами відкритого конкурсу, який завершився наприкінці березня. Від нового керівника уряд очікував продовження реформи митної служби та формування сучасної, прозорої й ефективної системи, що працюватиме «на забезпечення фінансової стійкості держави».

