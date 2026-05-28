Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський повідомив, чи відповіли США на лист про брак ракет для ППО

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський повідомив, чи відповіли США на лист про брак ракет для ППО
Зеленський на брифінгу у Швеції
скриншот з відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Україна поки відповіді від США не отримала 

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу після підписання оборонної угоди зі Швецією розповів детальніше про лист, який він адресував Конгресу США та президенту Дональду Трампу, де вказав про брак ракет ППО. За словами глави держави, Україна очікує на відповідь Америки, пише «Главком».

«Я написав президенту Трампу і Конгресу, я вважаю що треба діяти швидше, ми наполегливо просимо. Попереду зима. Росію поки не може зупинити дипломатія, ми ж поки зупиняємо Росію нашими далекобійними санкціями. Я вчора зустрічався з конгресменами та сенаторами, вони підтримують пропозиції, які адресовані в Конгрес та Білий дім. Ми розраховуємо на відповіді від Конгресу та Білого дому», – сказав президент.

Український лідер наголосив, що про отримання ліценції для виробництва антибалістичних ракет для ППО він розмовляв ще з експрезидентом США Джо Байденом та продовжив цю тему вже з Дональдом Трампом. Зеленський підкреслив, що Україні важливо отримати ракети до Patriot, або отримати ліцензію на виробництво.

«Я би дуже хотів, щоб українські виробники отримали ліцензію на виробництво ракет для Patriot. Щоб ми могли допомагати й іншим країнам, кому це знадобиться. Як ми бачимо, зараз на Близькому Сході всім це потрібно. Україна не отримала ліценцію на виробництво PAC-3. Я вірю, що в майбутньому ми отримаємо, або буде наша антибалістична система», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський надіслав американському лідеру Дональду Трампу і Конгресу США термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. «Главком» опублікував переклад листа.

Читайте також:

Теги: Patriot системи ППО США Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Москва прекрасно розуміє, що навіть сама ядерна риторика викликає негативну реакцію не лише Заходу, а й Китаю
Україна загнала Кремль у дипломатичну і військову пастку перед 9 травня
10 травня, 13:03
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив плани уряду щодо стабільної фінансової підтримки України
Міністр оборони Німеччини зізнався, яку вигоду отримує країна від допомоги Україні
29 квiтня, 10:43
Сторони близькі до підписання короткого меморандуму
Іран розглядає пропозицію США припинити війну
7 травня, 03:13
Хоча документи пройшли перевірку з міркувань безпеки, багато матеріалів ще потребують ретельного наукового аналізу для розв’язання виявлених аномалій
Пентагон почав розсекречення документів про НЛО та прибульців
8 травня, 18:57
Президент запропонував Латвії допомогу у захисті неба
Україна направить до Латвії експертів для захисту неба – Зеленський (відео)
13 травня, 20:08
Рауль Кастро під час параду на честь Першого травня на площі Революції в Гавані 1 травня 2025 року
США висунули звинувачення колишньому лідеру Куби Раулю Кастро
20 травня, 22:35
Трамп: Я радий оголосити, що Сполучені Штати надішлють до Польщі додаткові 5 тис. військовослужбовців
Трамп заявив, що збільшить американський контингент у Польщі на 5 тис. військових
22 травня, 00:12
Ціна на нафту зросла після трьох днів падіння
Bloomberg: Світові ціни на нафту знову зростають
22 травня, 01:34
Дональд Трамп заявив, що на Кубі присутні співробітники ЦРУ
CNN: Трамп прагне ліквідувати режим на Кубі після провалу в Ірані
22 травня, 01:45

Політика

Кабмін схвалив новий Митний кодекс
Кабмін схвалив новий Митний кодекс
Зеленський повідомив, чи відповіли США на лист про брак ракет для ППО
Зеленський повідомив, чи відповіли США на лист про брак ракет для ППО
Швеція оголосила про передачу Україні 16 винищувачів Gripen
Швеція оголосила про передачу Україні 16 винищувачів Gripen
Зеленський прибув до Швеції та анонсував новий оборонний пакет
Зеленський прибув до Швеції та анонсував новий оборонний пакет
Рада провалила законопроєкт про декриміналізацію порно
Рада провалила законопроєкт про декриміналізацію порно
Ратифікація кредитної угоди з ЄС. Зеленський звернувся до нардепів
Ратифікація кредитної угоди з ЄС. Зеленський звернувся до нардепів

Новини

В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Вчора, 14:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua