Зеленський повідомив, чи відповіли США на лист про брак ракет для ППО

Україна поки відповіді від США не отримала

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу після підписання оборонної угоди зі Швецією розповів детальніше про лист, який він адресував Конгресу США та президенту Дональду Трампу, де вказав про брак ракет ППО. За словами глави держави, Україна очікує на відповідь Америки, пише «Главком».

«Я написав президенту Трампу і Конгресу, я вважаю що треба діяти швидше, ми наполегливо просимо. Попереду зима. Росію поки не може зупинити дипломатія, ми ж поки зупиняємо Росію нашими далекобійними санкціями. Я вчора зустрічався з конгресменами та сенаторами, вони підтримують пропозиції, які адресовані в Конгрес та Білий дім. Ми розраховуємо на відповіді від Конгресу та Білого дому», – сказав президент.

Український лідер наголосив, що про отримання ліценції для виробництва антибалістичних ракет для ППО він розмовляв ще з експрезидентом США Джо Байденом та продовжив цю тему вже з Дональдом Трампом. Зеленський підкреслив, що Україні важливо отримати ракети до Patriot, або отримати ліцензію на виробництво.

«Я би дуже хотів, щоб українські виробники отримали ліцензію на виробництво ракет для Patriot. Щоб ми могли допомагати й іншим країнам, кому це знадобиться. Як ми бачимо, зараз на Близькому Сході всім це потрібно. Україна не отримала ліценцію на виробництво PAC-3. Я вірю, що в майбутньому ми отримаємо, або буде наша антибалістична система», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський надіслав американському лідеру Дональду Трампу і Конгресу США термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. «Главком» опублікував переклад листа.