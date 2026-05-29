Зеленський поінформував канцлера Австрії про підготовку РФ до масованого удару

Іванна Гончар
фото: Офіс президента
Глава української держави обговорив з Крістіаном Штокером процес європейської інтеграції України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером та поінформував його про підготовку РФ до масованого удару. Про це президент написав у соцмережі, передає «Главком».

«Вдячний за співчуття у звʼязку з постійними російськими повітряними атаками. Поінформував канцлера про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики», – написав Зеленський.

Глава української держави обговорив з Крістіаном Штокером процес європейської інтеграції України.

«Ми очікуємо, що вже в червні перший кластер буде відкритий. Це справедливо, українці на це заслуговують. Дякую Австрії за те, що цілковито розділяє цей погляд. Обговорили також нашу взаємодію в межах міжнародних організацій. Доручив дипломатичній команді опрацювати відповідні питання з австрійськими колегами на своєму рівні», – додав президент.

Нагадаємо, Головне управління розвідки отримало документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні. 

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито попередила персонал іноземних дипломатичних представництв про необхідність покинути Київ. За його словами, далі кожне посольство самостійно ухвалює рішення щодо роботи своїх співробітників. 

Напередодні представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова пригрозила Києву новими ударами, заявивши, що Росія нібито й надалі завдаватиме «ударів у відповідь». 

Теги: Австрія переговори Володимир Зеленський

