Російський опозиціонер розповів про хитрощі, якими Кремль заганяє людей на фронт

Лариса Голуб
Путін досі не підписав жодного указу про припинення часткової мобілізації, яку було оголошено ще 2022 року
«Зараз російська влада хоче отримати іншу аудиторію, яка ще не охоплена, рекрутингом…»

Російське керівництво продовжує приховану «проксі-мобілізацію» своїх громадян для війни в Україні. Про хитрощі та нові цільові групи кремлівського рекрутингу в інтерв'ю «Главкому» розповів пресаташе антивоєнного російського фонду «Идите лесом» Іван Чувіляєв.

«Якщо використати терміни цієї війни, то спочатку мобілізація була «повномасштабною», а зараз перетекла у гібридний формат – за принципом «їх там немає». Росіяни не одержують мобілізаційних повісток з осені 2022 року і ніхто їх на фронт не мобілізує. Їм пропонують підписувати контракти, схиляють до контрактів під час строкової служби, відправляють у зону бойових дій під час строкової служби, скажімо, до Курської області чи Криму, куди бувають прильоти і які точно не є безпечними місцями… А також примушують до підписання контрактів у СІЗО та колоніях», – зазначає Іван Чувіляєв.

Експерт наголошує, що прихована мобілізація не стала активнішою, оскільки в Росії банально закінчуються люди, готові йти воювати навіть за великі гроші.

«Чи намотують на контракт більше людей? Ні. І зовсім не тому, що немає жодних активностей у цьому напрямку. Просто в них уже ложка по дну шкребе. Вичерпано той запас та ресурс, який був», – констатує представник фонду.

За словами Чувіляєва, російська каральна і судова системи працюють у тісній зв'язці з військкоматами, штучно заганяючи громадян у ситуацію, з якої єдиний вихід – окоп.

«Немає такої людини, яка застрахована від того, щоб її не зупинили на вулиці менти, сказали, що вони мають на неї орієнтування і «випадково» не знайшли в кишені пакетик з якими-небудь забороненими речовинами. Далі суддя обирає запобіжний захід, а решта – питання практики. Так само і з боржниками: ми на тебе самі ці борги повісили, а тепер самі пропонуємо через підписання контракту вирішити проблеми. Для тих, хто лишився без роботи: ми тебе звільнили, а тепер самі пропонуємо цю дірку у твоєму персональному бюджеті закрити», – розкриває схему Чувіляєв.

Також через дефіцит «класичного» мобілізаційного ресурсу (в'язнів та боржників) російська влада почала полювання на молодь, яка підросла за роки повномасштабної війни.

«Зараз російська влада хоче отримати й іншу аудиторію, яка ще не охоплена. Тобто боржники, зеки та строковики – це, звичайно, добре, але тепер захотілося ще й студентів. Вони ж підростають, і ті, хто були дітьми у 2022 році, зараз уже дорослі. І їх не тільки дрони залучають збирати, а й на фронт», – підсумував Іван Чувіляєв.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що у 2026 році Росія планує рекрутувати ще 409 тис. військових. Це означає одне – ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України. Із покращенням погодних умов бачимо зростання активності противника на фронті.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що для стримування зростання чисельності російської армії українські військові щомісяця мають знищувати приблизно стільки ж окупантів, скільки Росія мобілізує.

