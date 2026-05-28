Свириденко відзвітувала про виконання планів стійкості в регіонах

Уряд разом із головами ОВА оновив перелік об'єктів у межах планів стійкості та затвердив подальші роботи відповідно до концепції «Країна-фортеця»

За словами премʼєрки, перший етап будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури має бути завершений до 1 червня

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко провела дев'яте засідання координаційного центру, де обговорювалося виконанням планів стійкості регіонів. За її словами, до 1 червня має бути завершений перший етап будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави уряду.

Свириденко розповіла, що разом із головами ОВА оновили перелік об'єктів у межах планів стійкості та затвердили подальші роботи відповідно до концепції «Країна-фортеця». «На реалізацію заходів фізичного захисту вже спрямовано 22,1 млрд грн, із яких 8,9 млрд грн уже використано. Кошти йдуть на завершення перехідних об'єктів та авансування нових об'єктів, визначених планами», – наголосила вона.

Крім того, на початку квітня уряд виділив регіонам 424,8 млн грн для підключення вже наявних у громадах 70 блочно-модульних котелень загальною потужністю 316 МВт. Старт монтажу – з 1 червня.

За словами глави уряду, з 1 березня в межах планів стійкості введено 319 МВт розподіленої генерації. Також розпочато встановлення газогенераторних установок загальною потужністю ще 541 МВт. До кінця року планується додати загалом 1,5 ГВт.

«Окремо розглянули забезпечення об'єктів тепло- та водопостачання резервними джерелами живлення. Наразі найбільша потреба залишається у Києві, Дніпропетровській, Харківській, Київській та Сумській областях. Доручила Мінрозвитку тримати це питання на постійному контролі. Системна підготовка до зими залишається одним із ключових пріоритетів уряду», – повідомила вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив з резервного фонду 3 млрд грн для встановлення 216 блочно-модульних котелень, щоб забезпечити будинки та квартири теплопостачання в умовах російського енергетичного терору.

Як повідомлялося, Україна розпочала активну підготовку до наступного опалювального сезону, зосередившись на посиленні захисту критичної інфраструктури та забезпеченні стабільного водопостачання.

До слова, Кабінет міністрів ініціює створення національного резерву автономної генерації та спрощення процедур для будівництва й відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури. До резерву увійдуть мобільні електростанції, когенераційні установки, котельні, трансформатори, а також інше обладнання для підтримки критичної інфраструктури.