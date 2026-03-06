Нардеп-втікач Дмитрук показав, за що живе в Британії – аналіз декларації

Артем Дмитрук другий рік поспіль живе у Великій Британії

За 2025 рік політик не отримав жодної копійки депутатської зарплати

Народний депутат з депгрупи «Відновлення України» Артем Дмитрук, який, другий рік поспіль живе у Великій Британії, оприлюднив свої статки і доходи за 2025 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на декларацію обранця.

У новій декларації політик вказав квартиру площею 51 кв. м в Одесі, якою він та його сім’я користуються з 2019 року (варто наголосити: у серпні 2024 року Дмитрук покинув країну).

Як і в попередніх деклараціях, нардеп-утікач відобразив золотий годинник марки Poljot de luxe, три ікони із зображеннями Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці та Миколи Чудотворця і радянський автомобіль ВАЗ 2101 («Копійка»), 1976 року випуску.

Єдиним доходом за 2025 рік нардеп Дмитрук вказав соціальні виплати з відповідних бюджетів на суму 8,6 тис. грн (для порівняння: у 2024 році обранець задекларував 468,5 тис. грн зарплати і 10,3 тис. грн соцвиплат).

Водночас за останній рік суттєво зменшилися заощадження політика та його дружини. Зокрема, на рахунку в українському банку Дмитрук зберігав 883 грн (у 2024 році він, окрім цієї суми, тримав готівкою $60 тис. і 500 тис. грн).

У дружини нардепа Анастасії на рахунку в банку було 26,8 тис. грн, готівкою – $40 тис. і 700 тис. грн (у 2024 році її збереження у валюті були дещо більшими – $46 тис.).

Як повідомляв «Главком», Вестмінстерський магістратський суд у Лондоні відхилив запит України про екстрадицію народного депутата Артема Дмитрука. Зазначається, що суддя, посилаючись на статтю 8 Європейської конвенції з прав людини, назвав «катування Дмитрука Службою безпеки України» у березні 2022 року причиною, через яку його екстрадиція непропорційно вплине на його право на повагу до приватного та сімейного життя.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Артема Дмитрука.

Станом на 6 березня 2026 року, нардеп Артем Дмитрук перебуває у розшуку дані: МВС

За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

Перед втечею за межі країни Дмитрук став іподияконом – найстаршим церковнослужителем – УПЦ МП. За його словами, це відбулося «за благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела».