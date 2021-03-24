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    Нардеп заявив про знищення доказів у справі «вагнерівців»

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    Михайло Забродський&nbsp;закликав негайно створити парламентську ТСК із розслідування справи &laquo;вагнерівців&raquo;&nbsp; - Нардеп заявив про знищення доказів у справі «вагнерівців»
    Михайло Забродський закликав негайно створити парламентську ТСК із розслідування справи «вагнерівців» 
    Фото: Європейська солідарність

    Забродський отримав інформацію про наміри знищити значну частину документальних доказів із підготовки і проведення спецоперації із затримання членів ПВК «Вагнер»

    Докази у справі «вагнергейту» продовжують знищувати. Про це заявив народний депутат із фракції «Європейська солідарність», Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський на своїй сторінці у Facebook.

    Нардеп зазначив, що зволікання зі створення парламентської ТСК дає змогу причетним до зриву спецоперації оперативно «зачистити» сліди ймовірної державної зради в Офісі Зеленського.

    «Сили, які зацікавлені в затягуванні та ускладненні проведення розслідування, не гають часу. Зокрема, в рамках здійснення депутатських повноважень до мене надходить інформація про наміри знищити значну частину документальних доказів із підготовки і проведення спецоперації із затримання членів ПВК «Вагнер», – повідомив Забродський.

    «Однією з нещодавніх пропозицій від фракції правлячої монобільшості є створення такої собі комплексної тимчасової слідчої комісії. За задумом ініціаторів, ця комісія поряд зі справою «вагнерівців» має розслідувати ще низку скандальних інформприводів. Їх перелік є настільки широким і різноплановим, що така робота дозволить просто «розмити» головне питання, відповідь на яке чекає суспільство», – наголосив Забродський.

    За його словами, сам склад і профіль цієї комісії викликає серйозний сумнів у спроможності охопити весь спектр тем розслідувань.

    «Значний об’єм інформації для опрацювання зазначеною «комплексною» ТСК буде потребували тривалого періоду часу. А будь-яке затягування парламентського розслідування навіть з об’єктивних причин не робить честі і принижує роль парламентського контролю в той час, коли наші співвітчизники і партнери чекають найскорішої відповіді на питання: хто винний», – переконаний Забродський.

    Як відомо, фракція «Європейська солідарність» вимагає негайного створення парламентської ТСК для розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнера».

    «Головне питання – чи здатна Україна сама розслідувати цю справу. Саме так говоримо ми, але лише шляхом створення парламентської ТСК. Чому це важливо? По – перше, якщо винні залишаються безкарними, вони і надалі будуть створювати передумови для витоку державних секретів прямо до Кремля. По – друге, істину потрібно встановити не лише для відновлення довіри західних партнерів, а і для того, щоб покарати винних. А саме цій довірі був нанесений несподіваний і невмотивований удар шляхом зриву спецоперації», – заявив Забродський 19 березня під час виступу з трибуни парламенту.

    «ПВК «Вагнер» є терористичним угрупованням, яке виконує для режиму Путіна найбруднішу роботу в усіх точках земної кулі. І наш український Донбас не є винятком», – нагадав Забродський.

    Нардеп зазначив, що у складі злочинної групи планувалося затримати двох терористів, причетних до збиття малайзійського Боїнга МН-17 і двох військово-транспортних літаків. «За лічені години до успішного затримання військових злочинців ймовірний «кріт» у військовому керівництві України гарантував свободу цим вбивцям і знищення ще однієї порції доказів особисто Путіна проти України», – сказав Забродський.

    «Наголошуємо, що створення парламентської ТСК і встановлення істини у цій справі є надважливим питанням саме національної безпеки, яке має об’єднати всіх без винятку депутатів, які знаходяться в цій залі без врахування партійної належності», – зазначив генерал Забродський.

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    Теги: Верховна Рада Європейська солідарність Михайло Забродський ПВК Вагнера вагнергейт
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