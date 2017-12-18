Нардепи України ініціюють у 300 разів більше законопроектів, ніж парламентарі Норвегії та Швейцарії

У Комітеті виборців закликають зменшити генерацію «законодавчого спаму»

Україна є абсолютним лідером серед європейських держав за кількістю поданих законопроектів, повідомляє Комітет виборців України. Так, в середньому за один рік українські народні депутати ініціюють 1,8 тис. проектів законів. Для порівняння: парламентарі Норвегії в середньому ініціюють 5 законопроектів на рік, Швейцарії – 6, Греції



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У Комітеті виборців закликають зменшити генерацію «законодавчого спаму»

Україна є абсолютним лідером серед європейських держав за кількістю поданих законопроектів, повідомляє Комітет виборців України.

Так, в середньому за один рік українські народні депутати ініціюють 1,8 тис. проектів законів. Для порівняння: парламентарі Норвегії в середньому ініціюють 5 законопроектів на рік, Швейцарії – 6, Греції – 13, Австрії – 46, Великобританії – 66, Ісландії – 71, Данії – 74, Португалії – 115, Бельгії – 227, Фінляндії – 257, Франції – 337, Італії – 644. Тобто, народні депутати України ініціюють в 300 разів більше законопроектів, ніж парламентарі Норвегії та Швейцарії, в 140 разів більше, ніж Греції, 39 разів більше, ніж Австрії, 25 разів більше, ніж Великобританії, Ісландії та Данії; 15 разів більше, ніж Португалії; 8 разів більше, ніж Бельгії та Фінляндії; 5 разів більше, ніж Франції та втричі більше, аніж Італії.









У загальному відношенні парламент VIII скликання залишається рекордсменом серед українських парламентів за кількістю зареєстрованих законопроектів. Так, у ВР зареєстровано 10,7 тис. законопроектів.

КВУ зазначає, що надмірна кількість законопроектів суттєво ускладнює роботу парламенту і не сприяє належній роботі Верховної Ради. При цьому лише незначна частина законопроектів стають законами (12% у VIII скликання). Крім того, законодавчі ініціативи народних депутатів часто є неякісними. Так, кожен другий законопроект отримує негативні висновки Головного науково-експертного управління парламенту, кожен третій – Міністерства фінансів України.

КВУ рекомендує обмежити право законодавчої ініціативи для окремо взятих народних депутатів. Варто передбачити, що право законодавчої ініціативи мають народні депутати у чисельності не меншій, аніж чисельність найменшої фракції. Це б сприяло більш якісній роботі народних депутатів та дозволило б зменшити кількість потенційного «законодавчого спаму».

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