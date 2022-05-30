Навіщо Лукашенку «народне ополчення»? Радник Тихановської назвав три причини

Вячорка: «Я думаю, що це мертвонароджений проект»

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко створює в Білорусі народне ополчення, для того, щоб підтримувати постійний образ ворога, який загрожує Білорусі. Про це розповів радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, журналіст Франак Вячорка в інтерв'ю «Радіо НВ».

«По-перше, він хоче створювати постійний образ ворога. Йому треба показувати, що Білорусь оточують натівські танки і нам треба захищатися від них. З іншого боку, він хоче продемонструвати лояльність Путіну. Для нього зараз Путін — це єдина гарантія, щоб залишитися при владі. Щойно зупиниться підтримка Путіна, щойно вона зменшиться, лукашенківський режим, вертикаль відразу падуть. Теж не виключаю, що деякі групи військових будуть створені для боротьби з партизанами. Знаємо, що під час перших двох місяців війни проти України, коли російська техніка була на території Білорусі, білоруські партизани організували дуже успішні акції. Це налякало Лукашенка і він наказав шукати можливості, щоб виявляти цих партизанів і їх нейтралізувати», – заявив Вячорка.

Радник Тихановської так заявив, що мало вірить у реалізацію задуму Лукашенка.

«Я думаю, що це мертвонароджений проєкт. Він вже створював декілька разів дружинників, щоб патрулювати вулиці білоруських міст і все це провалилося. Ніхто не хоче цим займатися.

Він пробує постійно відроджувати піонерію, комсомолію, озброєні дружини, а в людей немає мотивації тим займатися. Лукашенко не розуміє, що люди вже в XXI столітті і подорожують світом, і будь-який спосіб загнати нас в сталінізм буде відкинутий білоруським народом», - наголосив він.

Нагадаємо, Білорусь обмежила доступ і призупинила видачу перепусток в прикордонну смугу на території трьох районів Гомельської області, які межують з Україною.

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