Нардепа Гунька засуджено до семи років ув'язнення за хабарництво

Нардепа Гунька та двох його спільників впіймали на хабарі у $85 тис.: він намагався «продати» землю Національній академії аграрних наук

Гуньку присудили сім років позбавлення волі з конфіскацією всього майна

Вищий антикорупційний суд 25 березня визнав народного депутата Анатолія Гунька винним у підбурюванні до надання хабаря та шахрайстві. Як передає «Главком», про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Гуньку присудили сім років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також його позбавили права бути обраним до органів публічної влади й обіймати посади державної служби на три роки.

Вирок ВАКС набере законної сили через тридцять днів із дня його проголошення, якщо його не оскаржать. Протягом цього часу народного депутата зобов’язали носити електронний браслет, додали у Центрі протидії корупції.

За даними організації, Гунько під час допиту визнав отримання хабаря, однак його захист наполягав на тому, що обвинуваченого спровокували. Прокурор просив для фігуранта вісім років увʼязнення.

Анатолій Гунько – український політик, адвокат і підприємець. Народився 1976 року в Чернігівській області. У 2015 році балотувався до Київської обласної ради від партії «Наш край», але не був обраний. На парламентських виборах 2019 року висувався від партії «Батьківщина» по 209-му округу Чернігівської області, де посів третє місце, набравши 25% голосів. У 2020 році переміг на проміжних виборах до Верховної Ради по 208-му округу від партії «Слуга народу», отримавши 34,1% голосів. Фігурував у справі про незаконну приватизацію землі. У 2023 році виключений із фракції.

Нагадаємо, нардепа Анатолія Гунька та двох його спільників впіймали на хабарі у $85 тис. Він намагався «продати» землю Національній академії аграрних наук.

При цьому 9 серпня 2023 року суд обрав запобіжний захід Гуньку. Його відправили у СІЗО до 7 жовтня з можливістю виходу під заставу. Крім того, 10 серпня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив про виключення Гунька з фракції.

Згодом стало відомо, що народного депутата від «Слуги народу» Анатолія Гунька судитимуть за отримання $85 тис. неправомірної вигоди за забезпечення надання приватному підприємству в оренду державних земель.

Слідством встановлено, що, будучи головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України, депутат підбурював представника приватного підприємства дати хабар службовцям Національної академії аграрних наук України і керівнику одного з місцевих органів держвлади.