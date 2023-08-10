Нардепи Гунько і Торохтій виключені з фракції «Слуга народу»

Давид Арахамія: Далі хай працюють правоохоронні органи, ніхто нікого вигороджувати не буде

Голова фракції Арахамія зазначив, що «політичне рішення про виключення нардепів із фракції» було ухвалене одразу, проте потребувало юридичного оформлення

Народних депутатів Богдана Торохтія та Анатолія Гунька виключили зі складу фракції «Слуга народу». Про це повідомив глава фракції Давид Арахамія.

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«Політичне рішення було ухвалено одразу. Юридичні питання потребували певного часу. Далі хай працюють правоохоронні органи, ніхто нікого вигороджувати не буде», – заявив Арахамія.

Богдана Торохтія вигнали зі «Слуги народу»

Анатолія Гунька вигнали зі «Слуги народу» фото: Давид Арахамія

Арахамія також закликав інші фракції «жити по-новому» і очищатися від негідників, яким не місце в політиці».

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Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрила Анатолія Гунька на масштабній корупції. Як повідомляє СБУ, за гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України.

До слова, журналісти зафіксували, як народний депутат Богдан Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS, та знайшли докази виїзду на море до Болгарії під час воєнного стану. Після цього «Слуга народу» ініціювала виключення нардепа Торохтія з фракції.