Російське обладнання для «Укрзалізниці»: у Києві викрито схему постачання

Жінці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави

Група осіб, зокрема громадяни Росії, контролювали низку українських підприємств, які постачали «Укрзалізниці» устаткування для локомотивів та іншу продукцію

Київська міська прокуратура повідомила про підозру менеджерці двох столичних підприємств, які постачали АТ «Укрзалізниця» російське устаткування, приховуючи його походження. Жінку підозрюють у пособництві державі-агресору. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що група осіб, зокрема громадяни Росії, контролювали низку українських підприємств, які постачали «Укрзалізниці» устаткування для локомотивів та іншу продукцію російського виробництва.

«Після початку повномасштабного вторгнення РФ, ці підприємства продовжили співпрацю з російськими виробниками, маскуючи країну-походження товарів. Устаткування завозили до України через країни Балтії», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрювана забезпечувала комунікацію з російськими партнерами, виготовляла документи про європейське походження товарів, надавала вказівки знищувати маркування країни-виробника. Крім того, вона забезпечувала перерахування коштів від реалізації продукції на користь компаній-посередників, які передавали їх до росії.

Жінці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави.

Досудове розслідування проводять слідчі Подільського управління поліції за матеріалами Центрального апарату СБУ.

Нагадаємо, столичні поліцейські оголосили про підозру двом екскерівникам Київського електровагоноремонтного заводучерез закупівлю підшипників для «Укрзалізниці» зі збитком у понад пів мільйона гривень. Правоохоронці встановили, що колишній керівник з логістики та постачання Київського електровагоноремонтного заводу уклав договір на постачання підшипників для «Укрзалізниці» із підрядною компанією, для якої забезпечив перемогу у відкритих торгах його спільник – колишній начальник відділу матеріально-технічного постачання.

До слова, у Києві судитимуть учасника корупційної схеми, службова недбалість якого призвела до збитків місцевому бюджету майже 2,8 млн грн.