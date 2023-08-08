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«Гроші підкинули». З’явилося відео затримання нардепа Гунька

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Гроші підкинули». З’явилося відео затримання нардепа Гунька
За версією слідства, Анатолій Гунько продавав землю Національної академії аграрних наук
Фото джерел «Главкома» у силових органах

Гунька затримали під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. дол.

Національне антикорупційне бюро показало відео затримання нардепа від «Слуги народу» Анатолія Гунька.

«Скажіть, що у вас стоїть під столом?», – запитали правоохоронці.

«Я не знаю, підійшов чоловік поставив», – стверджує нардеп.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрила Гунька на масштабній корупції. За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його «на гарячому» під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. дол.

До слова, нещодавно правоохоронці проводили обшуки в нардепа Дубінського.

А сьогодні «Слуга народу» заявила, що ініціює виключення нардепа Торохтія з фракції.

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