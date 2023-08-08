«Гроші підкинули». З’явилося відео затримання нардепа Гунька

Гунька затримали під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. дол.

Національне антикорупційне бюро показало відео затримання нардепа від «Слуги народу» Анатолія Гунька.

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«Скажіть, що у вас стоїть під столом?», – запитали правоохоронці.

«Я не знаю, підійшов чоловік поставив», – стверджує нардеп.

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Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрила Гунька на масштабній корупції. За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його «на гарячому» під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. дол.

До слова, нещодавно правоохоронці проводили обшуки в нардепа Дубінського.

А сьогодні «Слуга народу» заявила, що ініціює виключення нардепа Торохтія з фракції.