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СБУ викрила «крота» у Державному космічному агентстві

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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СБУ викрила «крота» у Державному космічному агентстві
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: СБУ

Працівник Державного космічного агентства був завербований ФСБ через свою дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами

У державних органах України викрито ще одного «крота» РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

«Ворожим агентом виявився посадовець Державного космічного агентства, який мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що контррозвідка та слідчі СБУ затримали фігуранта під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України.

Слідство встановило, що російська ФСБ завербувала цього агента у 2024 році. З того часу українська спецслужба поетапно документувала кожен крок зловмисника та його взаємодію з російськими кураторами.

«СБУ також використала цього «крота» для дезінформування ворога, щоб передавати через нього рашистам вигідну для України інформацію», – зазначили в службі.

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Також повідомляється, що агент був завербований ФСБ через свою дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами. Він погодився на співпрацю з ворогом в обмін на гроші, а після запланованого влітку 2025 року виходу на пенсію – взагалі планував переїхати до РФ.

«Серед завдань, які перед «кротом» ставила ФСБ, був збір і передача секретної інформації, якою він володів у силу своїх посадових обовʼязків. Зокрема, це дані про місця розташування об’єктів військово-промислового комплексу, що виготовляють системи навігації, запасні пункти роботи стратегічних підприємств, військових складів, а також інформація з виробництва Україною високоточних засобів ураження і супутникові знімки», – повідомляє пресслужба.

За наявними даними, російська спецслужба сподівалася використати ці дані для повітряних ударів по стратегічно важливих об’єктах нашої держави.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із анонімними чатами у месенджерах та електронній пошті, які він використовував для комунікації з ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки спільно з ДБР та за сприяння керівництва Мін’юсту затримала на Київщині російського агента. Ним виявився завербований ФСБ РФ керівник відділення соціально-виховної і психологічної роботи однієї з виправних колоній столичного регіону.

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Теги: СБУ телефон слідство державна зрада росія ФСБ війна

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