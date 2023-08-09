«Нас військові розстріляють»: нардеп зі «слуг» шокований корупцією у фракції

Маріковський закликав провести перевірки всередині «Слуги народу» через хабарництво соратників Зеленського

Член фракції «Слуга народу» Олександр Маріковський шокований корупцією серед колег. Він зазначив, що військові обурені хабарництвом й закликав провести перевірку всередині фракції.

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Друзі нардепів пишуть їм із фронту, коли читають новини про хабарі серед «слуг». До прикладу, не розуміє, що зараз коїться у фракції, і товариш Маріковського. Військовий нещодавно розбирав завали прильоту в Покровську і його поранило вибуховою хвилею під час влучання другої ракети, у той час, коли народних обранців ловлять на корупції.

Маріковський підкреслив, що насправді у «Слузі народу» знають про хабарі депутатам, проте закривають на це очі й вдають, що це нормально. «Мені складно пояснити, що у нас нормальна фракція, коли, вибачте, але знають хто де і що, але іноді роблять вигляд, що це окей. Якщо ця фракція не зробить перевірку всередині, то нас або свої військові розстріляють, або ми та наші діти не зможуть тут продовжувати жити, бо нас – просто зненавидять наші люди», – переконаний нардеп.

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Він наголосив, що девальвація проєкту «Слуга народу» має мати реальне рішення щодо хабарництва, бо від цього залежить і перемога України. «Внутрішні військові конфлікти, що можуть бути спровоковані та зрежисовані ззовні, тригером якого стане саме внутрішня проблема №1 «Корупція», яку ми обіцяли усунути», – зауважив Маріковський.

«Треба зрозуміти, що ми винні також «кровʼю» відплачувати наші помилки. Тому за хабарництво у фракції, мають летіти конкретні голови», – додав член «Слуги народу».

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрила нардепа від «Слуги народу» Анатолія Гунька. За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його «на гарячому» під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі $85 тис.