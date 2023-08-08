«Слуга народу» ініціює виключення нардепа Торохтія з фракції
Поки родина Торохтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла
Давид Арахамія ініціює виключення нардепа Богдана Торохтія зі складу депутатської фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді. Про це глава фракції написав у Telegram.
«Наше терпіння не вічне. Богдан Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча би якось реабілітуватися. Як варіант – продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча би дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме. Але нічого з цього зроблено не було», – йдеться в повідомленні.
Крім того, Арахамія зазначив, що поки родина Торохтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла.
Тому, за словами лідера фракції, Торохтій має:
1. повернути отримані гроші в бюджет;
2. скласти депутатський мандат.
«Я негайно ініціюю його виключення з фракції», – додав Арахамія.
Нагадаємо, журналісти зафіксували, як народний депутат Богдан Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS, та знайшли докази виїзду на море до Болгарії під час воєнного стану.
Раніше Арахамія заявляв, що торохтій законно перетнув кордон під час війни.
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