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«Слуга народу» ініціює виключення нардепа Торохтія з фракції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Слуга народу» ініціює виключення нардепа Торохтія з фракції
Нардеп Богдан Торохтій із дружиною
фото з відкритих джерел

Поки родина Торохтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла

Давид Арахамія ініціює виключення нардепа Богдана Торохтія зі складу депутатської фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді. Про це глава фракції написав у Telegram.

«Наше терпіння не вічне. Богдан Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча би якось реабілітуватися. Як варіант – продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча би дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме. Але нічого з цього зроблено не було», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Арахамія зазначив, що поки родина Торохтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла.

Тому, за словами лідера фракції, Торохтій має:

1. повернути отримані гроші в бюджет;

2. скласти депутатський мандат.

«Я негайно ініціюю його виключення з фракції», – додав Арахамія.

Нагадаємо, журналісти зафіксували, як народний депутат Богдан Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS, та знайшли докази виїзду на море до Болгарії під час воєнного стану.

Раніше Арахамія заявляв, що торохтій законно перетнув кордон під час війни.

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Теги: війна партія Слуга народу Давид Арахамія

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