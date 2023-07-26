Нацполіція у трьох областях затримала посадовців військкоматів, пов'язаних з корупцією
Посадовці військкоматів у Волинській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях допомагали за гроші ухилитися від призову
Нацполіція затримала посадовців військкоматів у Волинській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях через організацію корупційних схем для ухилення від призову. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
За даними поліціянтів, суми хабарів, які отримували фігуранти, коливалися від 9 тисяч гривень до $1,5 тисячі (понад 55 тисяч гривень).
Так, на Волині заступник начальника одного із районних військкоматів вимагав у призовника тисячу доларів. Його затримали під час отримання частини коштів – 25 тисяч гривень.
У Дніпропетровській області затримали посадовця одного з районних військкоматів. Він отримав тисячу доларів та 12 тисяч гривень за те, що пообіцяв «відтягнути час» призову на максимально можливий термін.
У Чернівецькій області правоохоронці викрили двох військових одного з обласних мобілізаційних відділень на систематичному вимаганні хабарів за підготовку фіктивних документів для військовозобовʼязаних про непридатність до військової служби. Затримали фігуранта під час чергового траншу хабаря у 9 тис. гривень. У Нацполіції зазначають, що лише минулого місяця затримали одного з командирів цього ж військкомату на хабарі у $3 тис. за зняття «ухилянта» з військового обліку за станом здоровʼя.
Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає позбавленням волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Підозрюваним вже обрали запобіжні заходи:
- працівнику військкомату з Дніпропетровщини – тримання під вартою з правом внесення 215 тис. гривень застави;
- з Волині – нічний домашній арешт;
- буковинським фігурантам – тримання під вартою із правом внесення застави у понад 536 тис. гривень кожному.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного військкомату Євгену Борисову у вигляді тримання під вартою.
До слова, Зеленський гостро відреагував на скандали з депутатами та військкомами. Він сказав, що український народ не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані військкомам чи будь-яким іншим посадовцям хабарництва.
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