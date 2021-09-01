Наступник Юлії Мендель вразив соцмережі фотографією з Вашингтона (фото)

Сергій Никифоров показав язика перед будівлею резиденції президента США

Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров, який у складі української делегації перебуває з офіційним візитом у США, опублікував в соціальній мережі недолугу фотографію з Вашингтону.

Знімок, де він позує з висунутим язиком на фоні Білого дому, речник президента України оприлюднив в Instagram.

Фото: sergii.nykyforov

Витівку Никифорова прокоментував у Facebook політолог Віктор Таран.

«Прессекретар президента демонструє майстер клас! Цим жестом він майстерно відволікає українців від нічиєї збірної із Казахстаном 2:2!», - зіронізував політолог.

Таким чином, на думку Тарана, новий прессекретар Зеленського «рятує репутацію» своєї попередниці Юлії Мендель, яка через власну поведінку частенько опинялася в епіцентрі скандальних історій.

Як відомо, Білий дім заявив, що візит Володимира Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку. Раніше стало відомо, що, зустріч Зеленського і Байдена перенесли з 31 серпня на 1 вересня через події в Афганістані.

Нагадаємо, журналісти піймали Зеленського у футболці поруч з Білим домом.