  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Наступник Юлії Мендель вразив соцмережі фотографією з Вашингтона (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наступник Юлії Мендель вразив соцмережі фотографією з Вашингтона (фото)
    Фото: Сергій Никифоров/instagram

    Сергій Никифоров показав язика перед будівлею резиденції президента США

    Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров, який у складі української делегації перебуває з офіційним візитом у США, опублікував в соціальній мережі недолугу фотографію з Вашингтону.

    Знімок, де він позує з висунутим язиком на фоні Білого дому, речник президента України оприлюднив в Instagram.

    Фото: sergii.nykyforov
    Фото: sergii.nykyforov

    Витівку Никифорова прокоментував у Facebook політолог Віктор Таран.

    «Прессекретар президента демонструє майстер клас! Цим жестом він майстерно відволікає українців від нічиєї збірної із Казахстаном 2:2!», - зіронізував політолог.

    Таким чином, на думку Тарана, новий прессекретар Зеленського «рятує репутацію» своєї попередниці Юлії Мендель, яка через власну поведінку частенько опинялася в епіцентрі скандальних історій.

    Як відомо, Білий дім заявив, що візит Володимира Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку. Раніше стало відомо, що, зустріч Зеленського і Байдена перенесли з 31 серпня на 1 вересня через події в Афганістані.

    Нагадаємо, журналісти піймали Зеленського у футболці поруч з Білим домом.

    Теги: США Володимир Зеленський Вашингтон Сергій Никифоров прессекретар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Наступник Юлії Мендель вразив соцмережі фотографією з Вашингтона (фото)