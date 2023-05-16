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Президент ПАРЄ відповів, навіщо Україні проводити вибори під час війни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Президент ПАРЄ відповів, навіщо Україні проводити вибори під час війни
Глава ПАРЄ розповів яким чином Україні можна провести вибори
фото:AFP 2023 /Kirill Kudryavtsev

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс: «Демократія – це звичайно, не тільки вибори. Але без виборів демократія неможлива»

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс вважає, що в Україні слід провести парламентські і президентські вибори навіть за умови воєнного стану. Про це він розповів в інтерв'ю «Європейській правді». Він висловив думку, що в Україні зараз воєнний стан і конституція не дозволяє проводити вибори за цих умов, але все ж і чекати не варто. 

«Тож це вам треба розв’язати цей виклик. Це не наше питання – вказувати, як це зробити, але звісно, Україна має організувати вільні та чесні вибори. Бо це ваше зобов’язання за статутом Ради Європи. І звичайно, ви це зробите», – зазначив Кокс. «Бо якщо ви цього не зробите, то у вас самих виникне питання: то що ж ми захищали у цій війні, яку Росія розв’язала проти України?», – риторично запитав він.

Президент ПАРЄ визнав, що організація виборів за цих умов буде вкрай важкою, однак, за його словами, є приклади інших країн, зокрема, Туреччини, яка спромоглася провести вибори після руйнівного землетрусу. За його словами, є приклади інших країн, які організовували голосування на виборах за кордоном. Крім того, існує можливість голосування через інтернет.

«Не буде жодних претензій до України, якщо вибори будуть не ідеальними. Але якщо ви не проведете вибори – то у всіх будуть до вас запитання. Демократія – це звичайно, не тільки вибори. Але без виборів демократія неможлива» – наголосив Кокс.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою засуджується примусова депортація українських дітей до Росії. Про це повідомив народний депутат та член постійної делегації Верховної Ради ПАРЄ Олексій Гончаренко у Telegram. Резолюція зазначає, що примусова депортація є ознакою геноциду згідно з міжнародним правом, тож усі випадки мають бути розслідувані, а всі причетні мають нести відповідальність. Цей документ вперше згадує термін «геноцид» щодо дій Росії.

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Теги: росія вибори Конституція інтернет воєнний стан Україна демократія

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