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НАТО визнало злочини Росії проти України геноцидом, а кремлівський режим – рашизмом

glavcom.ua
НАТО визнало злочини Росії проти України геноцидом, а кремлівський режим – рашизмом
Чернєв: «Ми довго боролися за такі прямі та чіткі формулювання»
фото: Слуга Народу

Рішення про визнання геноциду та рашизму ухвалено одностайно

Парламентська Асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим у РФ – рашизмом. Рішення ухвалено одностайно. Про це повідомив голова постійної делегації України у ПА НАТО Єгор Чернєв.

«На сесії Асамблеї в Люксембурзі ми добилися прийняття надзвичайно сильної декларації, яка буде мати далекосяжні політичні наслідки. Крім того, ПА НАТО закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО. Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані», – зазначив він.

За словами Єгора Чернєва, є і підтримка міжнародного трибуналу, і допомога Україні до перемоги і після неї, і засудження ідеології рашизму, і відновлення територіальної цілісності, і санкції, і репарації, і план Маршалла, і багато іншого.

«Ми довго боролися за такі прямі та чіткі формулювання. Десятки та сотні годин переговорів та консультацій. Через месенджери, у кулуарах, з високих трибун. Фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений. Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами», – пояснив народний депутат.

Нагадаємо, 25-26 травня відбудеться 15-й щорічний Київський безпековий форум «За нашу і вашу свободу / Fighting for NATO».

Центральна тема Форуму – набуття членства України в НАТО. У ньому візьмуть участь відомі міжнародні діячі, світові фахівці з міжнародних відносин і проблем безпеки, дипломати, журналісти і громадські активісти.

Раніше Україна офіційно приєдналася до Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту (CCDCOE).

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Теги: геноцид росія рашизм НАТО

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