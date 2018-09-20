Рада направила до Конституційного суду проект змін щодо курсу в ЄС і НАТО



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За відповідне рішення проголосував 321 народний депутат України

Верховна Рада відправила на розгляд у Конституційний суд України законопроект №9037 про внесення змін до Конституції щодо незворотності курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

За проект постанови про включення питання до порядку денного та направлення проекту закону до КСУ проголосував 321 депутат.

Законопроект передбачає зміни до преамбули Конституції, відповідно до них Верховна Рада підтверджує європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України.

Так, абзац п’ятий преамбули після слів «громадянської злагоди на землі України» планують доповнити словами «та підтверджуючи європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського і євроатлантичного курсу України».

У ст. 85 Конституції пропонується прописати, що Верховна Рада повноважна не тільки визначати засади внутрішньої і зовнішньої політики, а й реалізовувати стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

«Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору», — пропонують зазначити у ст.102.

Крім того, передбачається, що Кабінет міністрів забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Євросоюзі та НАТО.