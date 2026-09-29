Військовий облік працівників: за які порушення роботодавцю загрожує штраф

Міноборони нагадало, які порушення військового обліку можуть коштувати посадовцям підприємств десятки тисяч гривень

За порушення правил військового обліку на підприємстві в особливий період посадовцям загрожує штраф від 34 тис. до 59,5 тис. грн. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Військовий облік мають вести юридичні особи, де працюють призовники, військовозобов'язані або резервісти. Роботодавець повинен не лише вести відповідні списки, а й перевіряти військово-облікові документи працівників, актуалізувати дані та повідомляти ТЦК та СП про прийняття і звільнення працівників.

За що можуть оштрафувати

Серед обов'язків підприємства – своєчасне внесення змін до списків військового обліку, проведення звіряння даних та виконання розпоряджень ТЦК та СП щодо оповіщення і виклику працівників.

Якщо військовий облік на підприємстві взагалі не організовано, відповідальність несе керівник. Якщо облік ведеться, але з порушеннями, штраф накладається на посадову особу, відповідальну за його ведення.

Кілька помилок не означають кілька штрафів

Міноборони окремо наголосило, що сума штрафу залежить не від кількості виявлених порушень, а від кількості адміністративних справ.

Якщо під час однієї перевірки виявили кілька порушень і їх розглядають у межах однієї адміністративної справи, накладається один штраф.

Нагадаємо, у серпні роботодавцям спростили ведення військового обліку на підприємствах. Зокрема, вони отримали можливість через портал «Дія» звіряти та оновлювати військово-облікові дані працівників, а також повідомляти про їхнє прийняття на роботу чи звільнення.