Ринок партійного секонд-хенду ожив. Хто скупляється до виборів?

В Україні зростає попит на «мертві» політичні проєкти

Восени минулого року «Главком» розкопав дуже показову історію. Сміливці, пов’язані з владою, вирішили на старій платформі, а саме партії «Союз. Чорнобиль. Україна» (існує з початку нульових) створити новий, більш привабливий для сучасного електорату продукт. Кілька політтехнологічних прийомів і вийшла партія ЗСУ (повна назва після перейменування чорнобильської політсили – «Завжди сильні українці»)!

Процес зміни політичних вивісок триває й досі. І поки народні депутати спільно із Центральною виборчою комісією обговорюють правила, за якими мають відбутися перші повоєнні вибори, потенційні учасники вже розпочали підготовку до них. З кінця 2025 року воскресло відразу кілька «мертвих» політичних проєктів: у партії, які не подавали ознак життя, зайшли нові люди. Вони активно проводять ребрендинг і вкладаються у доволі туманну перспективу бути обраними. «Главком» поспілкувався із деякими з цих оптимістів.

«Основа» без Тарути «може більше»

У грудні 2025 року політична партія «Основа», яку шість років тому потужно розкручував бізнесмен-металург із Донбасу, а нині нардеп Сергій Тарута, змінила керівництво і назву. Тепер вона, як повідомляє «Главком», називається «Можемо більше».

У 2019 році партія «Основа» мала свого кандидата у президенти Сергія Таруту фото: рух «Чесно»

Замість попереднього голови партії Дмитра Толстошеєва (він є помічником на громадських засадах ще одного нардепа від «Батьківщини» Андрія Ніколаєнка, який, до речі, у 2017-2019 роках очолював партію «Основа») оновлену організацію очолив маловідомий громадянин Ярослав Пелих.

Партія «Основа» змінила назву на «Можемо більше» дані: YouControl

У коментарі «Главкому» Андрій Ніколаєнко розповів, що відійшов від партійних справ в «Основі» перед позачерговими парламентськими виборами влітку 2019 року. За його словами, до ребрендингу політсилою займалася команда однодумців, яку було сформовано під час дочасних президентських шість років тому. Тоді під брендом «Основа» балотувався нардеп і голова ради директорів компанії «Індустріальний союз Донбасу» Сергій Тарута.

Що стосується пана Толстошеєва, який у червні 2019 року став головою партії «Основа», то він, за словами Ніколаєнка, ще у 2023 році виїхав з України на підставі догляду за матір’ю-інвалідом.

«Дмитро давно хотів вийти з керівництва партії, оскільки, перебуваючи за кордоном, є певна проблематика з подачею звітів (до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) – «Главком»)», – пояснив нардеп.

Як дізнався «Главком», протягом 2024-2025 років суди на 20,4 тис. грн оштрафували Дмитра Толстошеєва за несвоєчасне подання партійних звітів до НАЗК.

У коментарі «Главкому» керівник партії «Можемо більше» Ярослав Пелих зазначив: процес інтеграції у партію «Основа» почався ще восени минулого року. Однак процедура перереєстрації розтягнулася на кілька місяців. Крім цього, він підтвердив створення громадської організації «Можемо більше». І громадська організація, і оновлена політична сила готуються брати участь у місцевих виборах після завершення війни.

«Мені – 45 років. На мою думку, наступні п’ять років стануть вирішальними – чи є майбутнє у країни, чи немає. Наша команда хоче щось зробити корисне на своєму рівні», – наголосив Ярослав Пелих. Він додав, що за оновленою партією більше немає нардепа Сергія Тарути. Натомість її ядро складають молоді люди, які раніше не мали стосунку до політики.

Нагадаємо, що на дострокових президентських виборах кандидат від партії «Основа» Сергій Тарута набрав 0,10% голосів і посів 19 місце. За два тижні до першого туру виборів Тарута підписав із іншою кандидаткою у президенти Юлією Тимошенко меморандум про її підтримку. Такий політичний жест дозволив бізнесмену забезпечити собі прохідне місце до Верховної Ради IX скликання за списками партії «Батьківщина» (він мав другий номер). Інший виходець з «Основи» Андрій Ніколаєнко теж став народним депутатом від «Батьківщини» (19 номер у списку). У 2023 році Ніколаєнко автомобілем збив на смерть 18-річну дівчину. Розгляд справи триває у суді другий рік.

Директор школи купив партію?

6 січня 2026 року на Заході Україні з’явилася нова політична сила «Сильне Закарпаття». Її очолив директор Новодавидківської загальноосвітньої школи (Мукачівський район) Василь Хайнас. До перейменування «Сильне Закарпаття» називалося Циганською партією України і мало одеську прописку.

«Проживаю на Закарпатті і вирішив створити таку політичну силу, – у бесіді з «Главкомом» заявив керівник навчального закладу і за сумісництвом голова партії. – Нині кожен українець сподівається на завершення війни, після чого розпочнеться виборчий процес. Наша партія насамперед орієнтуватиметься на місцеві вибори».

На уточнююче запитання, скільки коштів пішло на купівлю партії, Василь Хайнас відмовився відповідати. При цьому водночас підтвердив факт придбання політсили.

Вивчаючи відомості з відкритих реєстрів, «Главком» наштовхнувся на несподівану деталь. «Сильне Закарпаття» знімає партійний офіс у місті Мукачево на вулиці Андрея Шептицького, 21. Це торговельний центр, який належить місцевому бізнесмену Павлу Балозі, сину позафракційного народного депутата Віктора Балоги.

Партійний офіс «Сильного Закарпаття» базується у ТРЦ, яке належить сину нардепа Віктора Балозі Павлу дані: YouControl

Ба більше: за цією ж адресою прописані підприємства «Себерег», «Лавки парк» і «Седід», які прямо та опосередковано контролюються Балогою-молодшим.

«Як кажуть, усе, що на Закарпатті – це Віктор Балога», – віджартовується співбесідник з оточення обранця у коментарі «Главкому». І додає: «Це локальний політичний проєкт («Сильне Закарпаття» – «Главком»), до якого родина Балоги немає стосунку. У нас є партія «Команда Андрія Балоги» (названо на честь старшого сина нардепа Балоги Андрія, який з 2015 року – міський голова Мукачево), з якою будемо йти на вибори».

Крім вищезгаданих партій, у 2025 році перейменувалися: «Броварська громада» (до 24 грудня називалася партією «Вимагаємо змін»); «Варта України» (до 18 грудня – «Курс за цивілізацію»); «Сила і довіра» (до 4 серпня – «Рух до Європи»); «Промінь надії» (до 16 липня – «Альянс за соціальну справедливість»); «Разом Юа» (до 2 липня – «Наша земля»); «Гідність, рішучість і мужність» (до 2 травня – «Партія Європейських демократів»); «Рідна Галичина» (до 22 квітня – «Місто щасливих людей»); «Зміни» (до 14 квітня – «Нові»); «Українська нація» (до 10 квітня – «Соціальна справедливість»); «Україна – це ми» (до 26 березня – «Блок Едуарда Гурвіца»); «Консервативна партія України» (до 28 лютого – «Всеукраїнська партія дітей»).

Віталій Тараненко, «Главком»