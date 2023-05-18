Блогер Володимир Золкін розповів, як отримав пожиттєве ув'язнення за вбивство

Під час вчинення злочину Володимир Золкін був міліціонером

У 2010 році відомий блогер Володимир Золкін вбив людину та спочатку отримав за цей злочин довічне ув’язнення. Деталі справи та невідомі сторінки своєї біографії блогер Золкін, відомий інтерв’ю з полоненими рашистами, розповів в інтерв’ю телеканалу «Ісландія».

Будь ласка, читайте текст після реклами

У 2010 році Володимир Золкін був міліціонером. Тоді Золкін розповів в інтерв’ю, у той день він відпочивав з друзями на столичний дискотеці. До нього підійшла дівчина, яка впізнала в ньому районного дільничного, та сказала, що в неї вкрав мобільний телефон невідомий чоловік.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вона каже: там, за сусіднім столиком, сидять троє. Повертаю голову: третього нема. Якраз того, хто вкрав телефон», – розповідає Золкін.

Блогер зазначає, що тоді міг просто викликати чергову оперативну групу, щоб вона розбиралася з крадіжкою та шукала злочинця, проте він вирішив самостійно підійти до чоловіків за сусіднім столом та спитати, чи брали вони телефон. Вони, звичайно, відмовили.

«Згодом я зустрів того, хто цей телефон взяв. Не знаю, чи брав він його, чи ховав десь, але я спитав його. Він сказав, що не брав. Я провів поверхневий огляд, перевірив, що у нього в кишенях, там нічого нема», – розповідає ексміліціонер.

Згодом дівчина заявила, що їй не так вже й важливий зниклий телефон. Золкін продовжив відпочивати з друзями, а коли вийшов на вулицю, на нього напали троє невідомих чоловіків та почали бити. Він до цього не був готовий, проте зловмисники втекли менш ніж через хвилину. Зкривавлений Золкін вибіг на дорогу та дивом зупинив машину, сів у неї та попросив водія наздогнати зловмисників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Виїжджаємо їм назустріч, вибігаю з машини, стрибаю на одного з них. Інші бачать мого товариша, який біжить з іншого боку з дерев’яною штахетою. Ну всі там, звичайно, втекли, лише один залишився. У нього на обличчі не було ніяких видимих ознак поранень, серйозних травм», – каже Золкін.

За розповіддю блогера, коли він встав з чоловіка, то побачив, що він дуже тяжко дихає. Золкін одразу викликав «швидку» та чергову слідчо-оперативну групу міліції. Причиною смерті чоловіка стало травмування головного мозку: «якісь там шлуночки, крововилив», каже блогер в інтерв’ю. Швидка на виїзд їхала більше години – і чоловік, який конфліктував із Золкіним, встиг померти.

«Ну я дзвонив, коли людина ще була жива. Це все зафіксовано в слідчій експертизі. Яке вбивство?» – каже Золкін.

Коли на місце злочину приїхали колеги Золкіна з міліції, він одразу підписав заяву на звільнення «заднім числом». Вирішальну роль в тому, що Золкіну інкримінували статтю «вбивство за попередньою змовою» стало те, що його друг прибіг із частиною дерев’яного піддону, що потрапила на камери відеоспостереження. Сам Золкін каже про те, що загиблого хлопця ніхто штахетою не бив.

Блогер зазначив, що судді «вибивали» йому найтяжчу статтю. Пов’язує він це з тим, що родичі загиблого чоловіка вимагали для нього найжорсткішого покарання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Майже п’ять років Золкін відстоював свої права перед судом. Першим вироком стало саме довічне ув’язнення, проте згодом покарання змінили на 14 років позбавлення років, з яких блогер перебував у в’язниці лише шість. Як розповів блогер, в інтерв'ю «Ісландії» перший раз, коли він публічно говорить про своє ув’язнення – достроково вийшов у 2017 році.

Нагадаємо, що нещодавно журналістка-розслідувачка Тетяна Заровна розповіла про судимість відомого блогера Володимира Золкіна.