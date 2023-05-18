Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Блогер Володимир Золкін розповів, як отримав пожиттєве ув'язнення за вбивство

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Блогер Володимир Золкін розповів, як отримав пожиттєве ув'язнення за вбивство
Блогер Володимир Золкін розповів про раніше невідомі сторінки своєї біографії
фото з відкритих джерел

Під час вчинення злочину Володимир Золкін був міліціонером

У 2010 році відомий блогер Володимир Золкін вбив людину та спочатку отримав за цей злочин довічне ув’язнення. Деталі справи та невідомі сторінки своєї біографії блогер Золкін, відомий інтерв’ю з полоненими рашистами, розповів в інтерв’ю телеканалу «Ісландія».

У 2010 році Володимир Золкін був міліціонером. Тоді Золкін розповів в інтерв’ю, у той день він відпочивав з друзями на столичний дискотеці. До нього підійшла дівчина, яка впізнала в ньому районного дільничного, та сказала, що в неї вкрав мобільний телефон невідомий чоловік.

«Вона каже: там, за сусіднім столиком, сидять троє. Повертаю голову: третього нема. Якраз того, хто вкрав телефон», – розповідає Золкін.

Блогер зазначає, що тоді міг просто викликати чергову оперативну групу, щоб вона розбиралася з крадіжкою та шукала злочинця, проте він вирішив самостійно підійти до чоловіків за сусіднім столом та спитати, чи брали вони телефон. Вони, звичайно, відмовили.

«Згодом я зустрів того, хто цей телефон взяв. Не знаю, чи брав він його, чи ховав десь, але я спитав його. Він сказав, що не брав. Я провів поверхневий огляд, перевірив, що у нього в кишенях, там нічого нема», – розповідає ексміліціонер.

Згодом дівчина заявила, що їй не так вже й важливий зниклий телефон. Золкін продовжив відпочивати з друзями, а коли вийшов на вулицю, на нього напали троє невідомих чоловіків та почали бити. Він до цього не був готовий, проте зловмисники втекли менш ніж через хвилину. Зкривавлений Золкін вибіг на дорогу та дивом зупинив машину, сів у неї та попросив водія наздогнати зловмисників.

«Виїжджаємо їм назустріч, вибігаю з машини, стрибаю на одного з них. Інші бачать мого товариша, який біжить з іншого боку з дерев’яною штахетою. Ну всі там, звичайно, втекли, лише один залишився. У нього на обличчі не було ніяких видимих ознак поранень, серйозних травм», – каже Золкін.

За розповіддю блогера, коли він встав з чоловіка, то побачив, що він дуже тяжко дихає. Золкін одразу викликав «швидку» та чергову слідчо-оперативну групу міліції. Причиною смерті чоловіка стало травмування головного мозку: «якісь там шлуночки, крововилив», каже блогер в інтерв’ю. Швидка на виїзд їхала більше години – і чоловік, який конфліктував із Золкіним, встиг померти.

«Ну я дзвонив, коли людина ще була жива. Це все зафіксовано в слідчій експертизі. Яке вбивство?» – каже Золкін.

Коли на місце злочину приїхали колеги Золкіна з міліції, він одразу підписав заяву на звільнення «заднім числом». Вирішальну роль в тому, що Золкіну інкримінували статтю «вбивство за попередньою змовою» стало те, що його друг прибіг із частиною дерев’яного піддону, що потрапила на камери відеоспостереження. Сам Золкін каже про те, що загиблого хлопця ніхто штахетою не бив.

Блогер зазначив, що судді «вибивали» йому найтяжчу статтю. Пов’язує він це з тим, що родичі загиблого чоловіка вимагали для нього найжорсткішого покарання.

Майже п’ять років Золкін відстоював свої права перед судом. Першим вироком стало саме довічне ув’язнення, проте згодом покарання змінили на 14 років позбавлення років, з яких блогер перебував у в’язниці лише шість.  Як розповів блогер, в інтерв'ю «Ісландії» перший раз, коли він публічно говорить про своє ув’язнення – достроково вийшов у 2017 році.   

Нагадаємо, що нещодавно журналістка-розслідувачка Тетяна Заровна розповіла про судимість відомого блогера Володимира Золкіна. 

Читайте також: «Пілот Красноярцев гірше серійного маніяка». Інтерв’ю з блогером, який «допитує» полонених
Теги: вбивство звільнення блогер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наталя Стамбула
Суддя, яка залишилась людиною в умовах окупації
12 травня, 19:15
Представниця Олега Винника прокоментувала чутки про його онкологічне захворювання
Представниця Олега Винника прокоментувала чутки про його онкологічне захворювання
19 квiтня, 13:29
Скандал з морськими котиками в готелі «Немо». Зірковий блогер виправдався за жахливе відео
Скандал з морськими котиками в готелі «Немо». Зірковий блогер виправдався за жахливе відео
19 квiтня, 10:26
Телеведучий та зірковий блогер здійснив камінгаут: стався прикрий інцидент
Телеведучий та зірковий блогер здійснив камінгаут: стався прикрий інцидент
22 квiтня, 15:45
Скріншот відео
Відомий блогер розповів історію кохання Зеленських
15 травня, 21:50
Переполох у Москві: нові подробиці падіння українського дрона-камікадзе із вибухівкою
Переполох у Москві: нові подробиці падіння українського дрона-камікадзе із вибухівкою
24 квiтня, 21:21
Ліра Гонсало, проросійського блогера, який видає себе за «журналіста»
СБУ затримала проросійського блогера з Латинської Америки, який поширював фейки Кремля
5 травня, 18:02
Україна отримала від Британії крилаті ракети для контрнаступу – CNN
Україна отримала від Британії крилаті ракети для контрнаступу – CNN
11 травня, 12:52
Наслідки удару по Києву, ЄС зробив проект пакету санкцій проти РФ. Головне за 8 травня
Наслідки удару по Києву, ЄС зробив проект пакету санкцій проти РФ. Головне за 8 травня
8 травня, 21:35

Суспільство

Блогер Володимир Золкін розповів, як отримав пожиттєве ув'язнення за вбивство
Блогер Володимир Золкін розповів, як отримав пожиттєве ув'язнення за вбивство
Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримських татар
Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримських татар
Хвилина мовчання: згадаймо священника Пимена (Романа) Пеприка
Хвилина мовчання: згадаймо священника Пимена (Романа) Пеприка
На українців чекає майже літня спека: прогноз погоди на 18 травня
На українців чекає майже літня спека: прогноз погоди на 18 травня
День вишиванки: історія, традиції та цікаві факти про свято
День вишиванки: історія, традиції та цікаві факти про свято
18 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
В Кремлі свято
39K
В Одесі прогриміли потужні вибухи
30K
Масована ракетна атака, вибухи в українських містах: головне за ніч
22K
У Києві чути вибухи, працює ППО
17K
Корупційний «Шлях». Список чиновників, які зайнялися вимаганням грошей
16K
Міноборони повідомило хороші новини з Бахмутського напрямку

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Сьогодні, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Вчора, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту