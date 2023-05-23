Влада Бєлгородщини заявила про скасування «контртерористичної операції» в регіоні

Легіон «Свобода Росії» повідомив, що їхня спецоперація продовжується

Влада Бєлгородської області повідомила про припинення дії «режиму контртерористичної операції» у РФ, де раніше почались бойові дії за участі підрозділів «Російський добровольчий корпус» та «Легіон «Свобода Росії». Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

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«Ухвалено рішення про скасування правового режиму контртерористичної операції на території Білгородської області», – йдеться у повідомленні.

Водночас у пресслужбі Легіону «Свобода Росії» «Суспільному» повідомили, що їхня операція продовжується, а добровольцям навіть вдалось знищити мотострілецьку роту. Водночас доказів цього не надали.

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Нагадаємо, російські партизани, які розпочали операцію по звільненню територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення, записали нове звернення і пояснила доки збираються воювати.

Як повідомлялося, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки. За словами речник ГУР Андрія Юсова, операцію проводять виключно громадяни Росії.

Також Легіон «Свобода Росії» заявив про «звільнення» села в Бєлгородській області. Також жителі Бєлгорода просять владу роздати їм зброю.