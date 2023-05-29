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Групове зґвалтування на Закарпатті: прокуратура б'є на сполох

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Групове зґвалтування на Закарпатті: прокуратура б'є на сполох
Наприкінці березня зґвалтована 14-річна дівчинка із Закарпаття вперше розповіла журналістам, як їй живеться поруч із кривдниками
стоп-кадр із відео ТСН

Троє неповнолітніх із Закарпаття, які зґвалтували школярку, отримали умовний термін покарання

Закарпатська обласна прокуратура клопотала суд узяти під варту трьох неповнолітніх, визнаних винними у сексуальному насильстві місцевої школярки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

Йдеться про резонансну справу, яку нещодавно обговорювала вся країна. У суді прокурор заявив про існування ризиків переховування обвинувачених від слідства, оскільки наразі справа знаходиться на розгляді апеляційного суду.

На думку сторони обвинувачення, серед потенційних ризиків – втеча за межі України. Адже обвинувачені є мешканцями села Верхні Ворота (найближча ділянка державного кордону України на відстані 50 кілометрів від вказаного населеного пункту) все своє життя проживали на території Закарпатської області, яка межує з чотирма країнами Європейського союзу, а тому можуть бути обізнані з місцями перетину держкордону.

Реалізації сценарію втечі, як вважає прокурор, може послужити й той факт, що неповнолітнім загрожує покарання від п’яти до семи років позбавлення волі.

Крім того, прокуратура стверджує, що обвинувачені можуть незаконно впливати на свідків з метою зміни ними свідчень.

Водночас Закарпатський апеляційний суд дійшов протилежних прокурорам міркувань. Феміда наголосила, що до обвинувачених застосовано цілодобовий домашній арешт. Також не підтверджено ризик незаконного впливу на свідків та потерпілу, оскільки всі свідки, потерпіла під час судового розгляду були допитані, а їхні свідчення задокументовані.

Апеляція зауважила, що прокуратура не надала доказів про наміру неповнолітніх обвинувачених оформити закордонний паспорт з метою виїхати з України.

Тому апеляційний суд відмовив прокуратурі у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу. Наразі розгляд апеляційного скарги прокуратури на вирок Воловецького районного суду Закарпатської області від 16 березня 2023 року призначено на 6 червня.

Нагадаємо, за даними досудового розслідування, резонансний злочин, за якими винесла вирок суддя Воловецького районного суду Оксана Софілканич, стався у День Незалежності, 24 серпня 2021 року. На той час троє неповнолітніх, учні 10 класу Верхньоворітської загальноосвітньої школи прийшли до будинку потерпілої. Це було близько пів на 11 вечора. Не підозрюючи нічого лихого, дівчина вийшла до хлопців. Уже в суді потерпіла розповість: до цього була з хлопцями у дружніх взаєминах. У підвальне приміщення, куди її заманили обвинувачені,  прийшла добровільно, не знаючи, що вони планують робити.

У суді доведено: коли компанія спустилася у підвал, один із хлопців ударив дівчину в живіт. У цей момент інший співучасник злочину нахилив потерпілу таким чином, що стиснув між своїми ногами її голову. Третій зловмисник, всупереч волі дівчини, зняв з неї одяг та нижню білизну. Надалі за допомогою своїх геніталій та пальців рук завдав їй фізичного болю, не пов’язаного з проникненням у тіло неповнолітньої.

Весь процес сексуального насилля один із обвинувачених фільмував на мобільний телефон. Через декілька днів це відео побачили інші школярі села Верхні Ворота Закарпатської області.

Наприкінці березня зґвалтована 14-річна дівчинка із Закарпаття вперше розповіла журналістам, як їй живеться поруч зі своїми кривдниками. За її словами, хлопці, які знущалися з неї, хоч і перебували нібито під домашнім арештом, вільно виходили з дому. Ба більше, за словами дівчинки, кривдники морально знущалися з неї під час слідства.

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Теги: прокуратура Закарпаття зґвалтування вирок школярі

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